L'Ajuntament de Xàtiva nega l'anunci de la premsa especialitzada de la tornada dels bous a la Fira

La vesprada d'aquest dijous la premsa especialitzada taurina ha anunciat la tornada dels bous a la ciutat de Xàtiva per a la Fira d'Agost. Entre els mitjans que han divulgat l'anunci realitzat per l'empresari taurí Carlos Sánchez estan Aplausos.es, Burladerol.tv i Portaltaurinol.net. A més també s'han fet ressò referents mediàtics com Manolo Molés que es felicitava de l'anunci en el seu compte de twitter.

Me alegra mucho que los toros vuelvan a Xàtiva. Las prohibiciones son malas. Un día volveré "al carrer blanc" de mi admirado Raimon — Manolo Molés (@ManoloMoles) 6 de julio de 2017

No obstant açò des de l'Ajuntament de Xàtiva es nega aquesta informació i es recorda que, la no programació dels festejos es va decidir després de la consulta popular celebrada en 2016 que va rebutjar les corregudes.

L'anunci de l'empresari taurí Carlos Sánchez apunta a una presentació del cartell taurí el 12 de juliol en un restaurant de Xàtiva, empresari que ja va intentar programar corregudes l'any anterior, però sense aconseguir-ho. El cartell anunciat es conformaria d'una jonegada sense picadors -16 d'agost-, un concurs de retallades amb bous de Partido de Resina o Victorino Martín -17 d'agost- i una correguda de bous -per al 18 d'agost- en la qual s'anuncien Sánchez Encalla, Román i Jesús Duque amb bous de Palha.

No obstant açò des de l'ajuntament s'ha realitzat un breu comunicat negant la notícia assegurant que "les informacions publicades aquesta vesprada en revistes especialitzades, sobre la celebració d'una fira taurina a Xàtiva, són infundades. L'Ajuntament de Xàtiva no programarà una fira taurina en la Fira d'Agost, en compliment dels resultats de l'enquesta ciutadana sobre el particular".

L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà (PSPV), així com els seus socis de govern Miquel Lorente (EUPV) i Cristina Suñer (Compromís), van ser querellats per una associació protaurina per la celebració de la consulta, querella que va ser arxivada afirmant la justícia que la decisió del govern de no programar esdeveniments taurins s'empara dins de la legalitat.