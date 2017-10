El Banc Sabadell decideix aquest dijous si trasllada la seua seu a Alacant davant la possibilitat que Catalunya declare la independència

El Banc Sabadell, davant la possibilitat que Catalunya declare unilateralment la seua independència, reunirà aquesta vesprada al seu consell d'administració en una cita extraordinària per a decidir si trasllada la seua seu social a Madrid o a Alacant.

Segons han confirmat a Efe fonts de l'entitat, es barreja també l'opció d'Astúries, però amb menys possibilitats, i tot amb la finalitat de protegir als clients.

El canvi de domicili social garantirà que el Banc Sabadell seguisca estant baix el paraigua de supervisió del BCE, a més de que el pagament d'impostos de la societat es durà a terme en la ciutat que albergue la nova seu del banc.

Encara així els serveis centrals del Banc Sabadell, que concentren a un gran nombre d'empleats, seguiran estant previsiblement a Catalunya.

El canvi del domicili social permetrà l'entitat seguir operant amb normalitat dins del Eurosistema garantint els interessos dels seus accionistes, clients i empleats dins de qualsevol escenari.

El temor al fet que Catalunya declare unilateralment dilluns que ve la seua independència, la qual cosa augmentaria les possibilitats que la regió es convertira en una república fora de la Unió Europea, ha inquietat als clients de bancs amb seu en la regió.

Lògica inquietud

Des del Banc Sabadell reconeixen que malgrat aquesta lògica inquietud, l'operativa en la xarxa segueix sent normal i no hi ha cap moviment significatiu de dipòsits quan se li explica als clients que el grup és una entitat internacional.

El grup que presideix Josep Oliu compta amb més d'11 milions de clients a Espanya, Regne Unit, Estats Units i Mèxic, el negoci dels quals en l'estranger representa més d'un 30 % i el 70 % el conjunt d'Espanya. Catalunya representa un 15 % del total del balanç de l'entitat.

El Banc Sabadell ha patit especialment en borsa aquests dies, i des del referèndum il·legal del passat diumenge ha perdut més del 10 % del seu valor, encara que l'any acumula encara una revaloració superior al 22 %, sent una de les entitats amb millor evolució.