El Síndic de Greuges reclama major coordinació i més mitjans per a lluitar contra la violència de gènere

Un total de 94 recomanacions ha realitzat el Síndic de Greuges a les diferents administracions per a millorar la lluita contra la violència de gènere. El principal problema que detecta la sindicatura és la falta de coordinació entre els diferents actors implicats i la necessitat de més mitjans per a lluitar contra aquesta "xacra social".

Així es desprèn de l'informe monogràfic elaborat per aquest organisme i que ha sigut lliurat aquest dimarts pel síndic, José Cholbi, a la vicepresidenta de les Corts Valencianes, Carmen Martínez. La raó per a elaborar aquest treball d'ofici és la "sorprenentment baixa" quantitat de queixes rebudes per la sindicatura en aquesta matèria malgrat la magnitud i gravetat del problema.

Aquest document, que es presenta amb tan sols una setmana després que es coneguera l'augment de denúncies per violència masclista en el primer trimestre de l'any -més de 5.000-, pretén analitzar en profunditat l'eficàcia dels recursos desenvolupats per l'administració en relació a l'atenció a les dones i els seus fills víctimes de la violència de gènere.

Per a açò s'han sol·licitat informes a les diferents conselleries, les tres diputacions i els ajuntaments, així com també s'han visitat -per part del personal tècnic- vint-i-cinc centres d'atenció a dones, en els quals es van realitzar fins a 150 entrevistes a usuàries i professionals. L'objectiu: "Saber com conviuen, com treballen, com se senten amb els recursos i serveis que s'ofereixen i conèixer de primera mà les seues necessitats i propostes de millora". Entre les principals deficiències que han trobat, les dificultats d'accés a un nou habitatge i a una ocupació.

Entre les conclusions de l'informe destaca el fet que la majoria de les víctimes "segueix sense denunciar". "Queda molt camí per recórrer mentre continuen produint-se assassinats, agressions, maltractaments, o mentre que les dones que es troben en aquesta situació no creen que el sistema les protegirà i ho farà amb eficàcia", apunten des de la sindicatura.

David Calatayud, Ángel Luna, José Cholbi, Carlos Morenilla i Consuelo Catalá durant la presentació de l'informe sobre violencia de gènere

Recomanacions

La conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és la que més recomanacions rep. Destaca la creació de sengles centres d'emergència específics, especialitzats i independents a València i Castelló -a Alacant ja existeix un amb dotze places per a dones i els seus fills-. Es tracta de recursos especialitzats de curta estada i de caràcter immediat, que presten allotjament, protecció i suport.

D'igual manera, reclamen una xarxa d'habitatges tutelats que preste assistència i atenció a les víctimes, i convida a la conselleria al fet que considere la "figura d'acompanyament" en dispositius residencials per a emparar a la dona en els diferents tràmits i gestions que haja de realitzar en els primers dies.

També sol·liciten a la conselleria de Sanitat la implantació on-line de l'informe mèdic sobre presumpta violència de gènere, de manera que el jutjat puga activar, quasi en temps real, el protocol corresponent en cas de ser necessari, mentre que a la conselleria de Justícia li insta a la implantació d'un torn de guàrdia especialitzat en violència de gènere, incompatible amb l'atenció a agressors.

Quant a l'Administració de l'Estat, el síndic de greuges creu que les ordres de protecció per a les dones han d'estendre's també als fills menors al seu càrrec en el cas que no existisca ordre de protecció expressa, així com també considera que una ordre de protecció a menors hauria de comportar la suspensió automàtica de la patria potestad al progenitor violent per a "garantir la seguretat i el benestar d'aquests menors".

En definitiva, l'informe elaborat pel *síndic de *greuges ha detectat la necessitat imperiosa d'elaborar un sistema de coordinació profunda de tots els protocols existents i crida l'atenció sobre la necessitat de mecanismes que permeten la detecció del problema sense necessitat de denúncia.