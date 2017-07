La jutgessa prorroga fins a desembre de 2018 la investigació per les irregularitats en la Fórmula 1

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha aprovat una nova pròrroga de la causa en la qual s'investiguen suposades irregularitats en l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 que va acollir la ciutat. El nou termini per a concloure la instrucció és de 18 mesos i expira al desembre de 2018.

Així ho ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en relació amb un procediment en el qual estan investigats l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; l'exconsellera d'Esports Lola Johsnon; i l'expilot Jorge Martínez Aspar per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics.

D'aquesta forma, la jutgessa ha estimat la petició formulada per la Fiscalia de València, a la qual es va oposar la defensa de l'expresident de l'Executiu autonòmic. La instructora fonamenta la seua decisió en les diligències encara pendents de practicar en aquesta causa i recorda que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional està analitzant abundant documentació en una "complicada" i "laboriosa" tasca que justifica la pròrroga de la investigació.

La querella de la Fiscalia Anticorrupció que va donar origen a aquesta causa es va centrar en quatre aspectes fonamentals, entre ells, el contracte signat entre Valmor i l'empresa pública Circuit del Motor per a organitzar la Fórmula 1, pel qual la mercantil no va pagar " ni un euro", en perjudici dels fons públics, i l'ordre perquè la Generalitat es constituïra com a avalista de Valmor sense seguir el procediment administratiu fixat en la Llei d'Hisenda de la Generalitat i la Llei de Pressupostos de 2011.

Els altres dos són, segons la querella, l'ordre que Camps va donar a Johnson, malgrat que no tenia competència per a açò, perquè signara el contracte de 19 de juliol de 2011 pel qual el Govern autonòmic prestava l'aval a l'empresa; i l'assumpció per part del Consell del cànon anual de 26 milions de dòlars "sense assumir cap dret".

Recentment s'ha incorporat al procediment judicial un informe pericial de la direcció general de la Intervenció de la Generalitat que conclou que les obligacions adquirides al juliol de 2011 pel Govern autonòmic llavors presidit per Camps en signar un contracte pel qual es va convertir en avalista en l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València es van fer "sense la cobertura legal" necessària per a açò i hagueren requerit d'una llei de les Corts Valencianes.