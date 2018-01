Mónica Oltra: "Els valencians són invisibles per a l'Estat"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha acusat aquest dimarts al Govern central d'incomplir l'article 156 de la Constitució, que estableix que les comunitats autònomes gaudiran de l'autonomia financera suficient per al desenvolupament de les seues competències, així com el primer de la Carta Magna, que defineix a Espanya com un Estat social i democràtic. Oltra, en un desdejuni del 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', ha explicat que considera que els valencians són "invisibles" per a l'Estat, que no garanteix el compliment dels drets bàsics.

Davant aquest panorama, la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives advoca per fer "de la recuperació i normativització dels drets socials una bandera de justícia", i un "element identitari dels valencians i de les valencianes". "Vivim en una època on les banderes serveixen per a amagar o retallar drets i la pàtria emmascara a les persones, on la testosterona substitueix al diàleg i els patriotismes èpics substitueixen les identitats cíviques", ha asseverat.

Oltra ha intervingut en el Fórum de 'Nueva Economía', on ha sigut presentada per la presidenta del Col·legi de Registradors d'Espanya, María Emilia Adán, la primera dona que ostenta aquest càrrec, i a la qual ha agraït que siga "l'espill en el qual moltes dones es miren quan parlen d'igualtat".

La vicepresidenta, que ha centrat la seua intervenció a parlar de "visibilitats i invisibilitats", ha recordat que el paper dels poders públics és el de "salvaguardar als invisibles, als marginats, a les persones que estan en risc d'exclusió o ja han sigut exclosos" i ha defensat que és en aquest espai on la política ha de desplegar "la cara més noble de la seua activitat".

En aquest sentit, ha defensat que un sistema potent que garantisca el compliment dels drets socials "pot ser un tret definitori del poble valencià perquè pot contribuir a crear una identitat basada en un patriotisme de la gent", que servisca per a "cohesionar la societat a través d'un sistema de benestar i protecció del qual els valencians i les valencianes puguen sentir-se orgullosos".

Oltra ha qualificat de "paradoxal" que en aquests temps de crisis, "quan més necessitat havia de protecció social, haja sigut quan es qüestionen i reduïsquen al mínim els serveis socials". A pesar, ha continuat, que està "àmpliament demostrat que la inversió social crea ocupació i activa l'economia", i per açò ha incidit en la "responsabilitat" dels poders públics a l'hora de respondre a les "necessitats de la gent".

'Codi Social'

La vicepresidenta s'ha referit també al 'Codi Social', un projecte del seu departament, com un element crucial en aquest camí, que té com a finalitat reconèixer "el dret universal als serveis socials com a propis i inalienables", front "a un altre imaginari que s'intenta obrir camí, i segons el qual els drets de les persones depenen del poder adquisitiu que tenen".

La Llei de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, coneguda com a Llei Trans, la Llei de polítiques integrals de joventut o la que regularà la renda valenciana d'inclusió, són algunes de les normes que ja s'han aprovat i que integraran el Codi Social, al costat de la futura llei d'infància i llei de reconeixement dels drets LGTBI.

"La desigualtat i l'exclusió social són el resultat d'estructures socials, econòmiques, polítiques i culturals que acaben per expulsar les persones i fer-les invisibles", ha insistit i ha afegit que açò ocorre més quan en moments de crisi "els drets socials que protegeixen a tots i a totes, igual que ho fa el dret a la sanitat o a l'educació", han sigut "els grans oblidats de l'estat del benestar".

La reforma constitucional

"Un debilitament de l'estat de les autonomies o no dotar-ho dels recursos suficients, suposa reduir la intervenció en polítiques educatives, sanitàries o socials", ha advertit i ha afegit que si a açò se li suma "l'infrafinançament i la falta d'inversions, el resultat és un còctel que afecta al conjunt dels valencians i les valencianes, eliminant-los oportunitats, amputant-los drets i convertint-los en ciutadans i ciutadanes de segona".

Oltra ha afirmat que l'actual Constitució presenta "símptomes inequívocs d'esgotament", i per açò ha advocat per una reforma "en defensa dels interessos del poble valencià", que ha d'incloure un compromís amb els valors globals que caracteritzen a les democràcies avançades, com la lluita contra el canvi climàtic o la transició econòmica de l'economia, així com un desenvolupament dels drets de les persones, "dedicant especial atenció a la lluita contra la violència de gènere".