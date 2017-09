Mónica Oltra sobre la taxa turística: "No pot ser igual per a tots"

Aquesta setmana s'ha celebrat en les Corts Valencianes el debat de política general, una cita en la qual dues de les resolucions més destacades que s'han debatut són les relacionades amb la implantació del sistema de tornada d'envasos (SDDR) i l'aplicació d'una taxa turística. Així, el parlament valencià descartava, amb els vots en contra de PP, PSPV i Ciutadans, la proposta de Podem (que va comptar amb el suport de Compromís) d'incloure en el Pla Integral de Residus, amb partida en els pròxims pressupostos de la Generalitat, l'engegada de l'SDDR, mentre que aquestes dues mateixes formacions treien avant -malgrat el vot en contra del PP- una altra resolució per a demanar una taxa que compense els efectes negatius del turisme.

La vicepresidenta valenciana i portaveu del Consell, Mónica Oltra, s'ha referit a tots dos assumptes en la roda de premsa posterior al ple de l'Executiu valencià. "Hem de rebre les resolucions aprovades en les Corts i després les estudiarem", ha dit Oltra, qui ha aclarit, en referència a la taxa turística, que és una proposta oberta: "A partir d'ací obrirem una reflexió i actuarem en conseqüència".

En la seua opinió, i també en la de l'Executiu autonòmic, es tracta d'una qüestió molt complexa: "com s'aplica; quan; qui l'ha de regular; quin ha de ser el seu contingut; ha de ser una taxa tipus tarifa plana o s'ha de modular depenent de la zona, el tipus d'instal·lació hotelera, la temporada de l'any... Jo entenc que, si s'aplica una taxa, no pot ser igual per a tots i, per descomptat, no és un tema que es puga respondre amb un sí o un no".

Així mateix, tampoc s'ha mostrat partidària que la seua implantació es produïsca de manera immediata, incloent-la en els pressupostos de 2018: "La reflexió i la decisió ha de ser bona, no ràpida, atenent a la complexitat". "Entre la qualitat i la pressa triarem sempre la qualitat", ha sentenciat la vicepresidenta, qui ha volgut deixar clar que, encara que existisquen diferències d'opinió entre PSPV i Compromís -com també va succeir en la resolució sobre l'SDDR-, "no hi ha divisió. Ens escoltem, ens respectem i moltes vegades ens convencem".

La tornada d'envasos, compromís del Botànic

En quant a la proposta de Podem sobre l'SDDR, Oltra ha insistit que les Corts no van rebutjar la implantació del sistema sinó una determinada proposta en concret. Així, la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha insistit que el sistema de tornada d'envasos, emmarcat en el Pla Integral de Residus, és un dels compromisos del Botànic confirmat en un dels seminaris del Govern valencià. "És una necessitat peremptòria, adequada per a la gestió de residus", ha sentenciat Oltra, qui ha avançat que la Unió Europea no tardarà a implantar aquest sistema per mitjà d'una directiva.

Finançament autonòmic

La vicepresidenta valenciana també ha fet una crida al Partit Popular perquè reflexione sobre la seua participació en la manifestació prevista per a finals d'octubre a iniciativa dels sindicats per a reclamar un millor finançament: "És important escenificar la unitat política confirmada en les Corts per unanimitat al costat de la societat valenciana, perquè en açò tots estem d'acord". "No sé quin problema hi ha perquè no s'escenifique aqueixa unitat", ha dit Oltra, per a afegir: "L'acord no contamina, i estem davant una causa justa".

Precisament, un dels temes abordats pel president Ximo Puig en la trobada mantinguda aquest divendres amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sigut el del finançament: "Li hem fet arribar, de nou, les nostres reivindicacions sobre un finançament i inversions més justes per a la Comunitat Valenciana, així com la necessitat de regularitzar el deute".