Mónica Oltra a Isabel Bonig: "No pots signar un acord per les inversions i perquè et criden de Madrid tirar-te arrere"

El plante del PP valencià a l'acte de reivindicació d'unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana a través dels pressupostos generals no ha agradat gens ni en les Corts ni en el Consell.

El president del parlament autonòmic, Enric Morera, ha convocat el dimarts a tots els representants -diputats i senadors- valencians a una reunió per a rebutjar els comptes de l'Estat que "discriminen" al poble valencià. Després de la brega de la direcció nacional del PP pel desenvolupament del comitè provincial valencià, la presidenta i portaveu Isabel Bonig va dir el dijous que no acudirien a aquest acte "partidista" en les Corts.

Per aquestes paraules a Bonig li han plogut les crítiques. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defensat l'acte institucional organitzat per Morera com a forma d'aconseguir que els acords de les Corts no queden "en paper mullat". La portaveu del govern ha ressaltat la importància que tots els representants acudisquen a l'acte en honor de la unitat institucional i ha retret a Bonig que signara l'acord fins a en tres ocasions i després es "tire arrere per una trucada de Madrid". "La política ja està prou desacreditada com per no complir el que se signa", ha sentenciat.

Més contundent ha sigut el portaveu de Compromís, Fran Ferri, qui ha acusat a la presidenta del PP de trair als valencians. "Estem davant una greu deslleialtat per part de Bonig i el PPCV cap als ciutadans als quals representen. Estem farts de traïcions i que ja ningú s'engoleix que intenten ara ocultar la seua covardia davant Madrid redoblant les crítiques absurdes al Govern valencià", ha dit.

El portaveu socialista, Manolo Mata, considera que el PP valencià "està totalment intervingut" i ha manifestat que "amb PP o sense PP, la senda del 'consens valencià' va a continuar el seu camí per a exigir igualtat de drets per als valencians"

Per la seua banda, el portaveu de Podem, Antonio Montiel, ha assenyalat que el plante és "senzillament vergonyós i una confirmació del menysteniment de Rajoy a les valencianes i valencians" i que l'actitud de Bonig "qüestionant els comptes de Rajoy en les Corts per a després rectificar quan li donen ordre des de Madrid, evidencia la falta de credibilitat política dels populars valencians dins del seu propi partit i l'absència d'autoritat".