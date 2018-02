La preocupació per la corrupció cau entre els valencians per davall del conjunt d’Espanya

La preocupació per la corrupció política “s’ha desplomat”, en paraules del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, com una de les preocupacions dels valencians quan se’ls pregunta pels tres problemes més importants que té la Comunitat Valenciana. Concretament, se situa en tercer lloc, després de la desocupació i la sanitat, amb un 25,3%, en l’últim baròmetre de la Generalitat Valenciana, la qual cosa suposa deu punts menys del que representa aqueix problema per al conjunt dels espanyols, segons l’últim estudi del CIS.

El fet que l’anterior baròmetre, d’abril del 2015, quan el PP encara estava al capdavant del Consell, fóra el que va registrar un nivell més alt de preocupació per la corrupció, juntament amb els indicadors que aproven ara la gestió del govern sorgit del Pacte del Botànic, ha permés aquest dilluns al director general d’Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, Julián López, qualificar d’“escenari postcrisi i postcorrupció” el resultat de l’enquesta duta a terme entre el 27 de novembre i el 20 de desembre mitjançant 2.016 entrevistes a domicili.

“Hi ha un canvi de percepció, estem en l’inici de la normalització”, ha comentat Puig a l’hora de presentar els resultats del baròmetre als mitjans de comunicació acompanyat de la vicepresidenta Mónica Oltra. Segons el president valencià “estan superant-se les hipoteques del passat”.

Si l’ocupació és la principal preocupació dels valencians, amb un 66,1%, la segueixen la sanitat amb un 26,7%, la corrupció amb un 25,3% i l’educació amb un 21%. “La situació política s’ha tranquil·litzat”, ha comentat Oltra. “La gent pot tornar a mirar què passa en la seua vida”. Per això, ha desgranat, un 83,4% volen que es reduïsquen les llistes d’espera i un 65% creuen que cal contractar més personal en sanitat; un 68,4%, que cal reduir les taxes universitàries, i un 62,6%, que cal contractar a més professors; un 56,3%, que cal reforçar les ajudes a la dependència; un 79,2%, que cal reduir els costos de l’accés a la justícia; un 72,8%, que s’han de reduir les traves administratives, o un 74,9%, que és necessari millorar les condicions dels treballadors.

L’enquesta –en què “no hi ha cuina” de cap mena, segons Julián López, que ha estat duta a terme per Emer GFK i ha tingut un cost de 49.610 euros– revela que els valencians tenen una percepció més bona de l’evolució de la Comunitat Valenciana que del conjunt d’Espanya. Un 1% i un 28,3%, respectivament, consideren que la situació econòmica valenciana ha millorat els últims 12 mesos, davant d’un 0,7% i un 23,9% a Espanya. Més àmplia és la diferència pel que fa a la situació política, ja que un 2,2% creuen que ha millorat molt, i un 23,3% que ho ha fet bastant, davant d’un 0,3% i un 8,3% a Espanya, on hi ha una opinió majoritària que la situació ha empitjorat.

Tant Puig com Oltra han destacat que els ciutadans aproven la gestió del govern del Pacte del Botànic. Així, el 31,6% consideren que ha millorat la situació de la Comunitat Valenciana des que el nou govern va accedir a la Generalitat, un 45% creuen que s’ha mantingut i un 20% que ha empitjorat. La gestió, en concret és considerada molt bona pel 2%, bona pel 25,7%, regular pel 47,9%, roïna pel 14,9% i molt roïna pel 4,7%.

El fet que una majoria consideren que el seu govern coneix poc (37,2%) o gens (17,5%) les verdaderes necessitats la ciutadania, davant dels que creuen que les coneix molt (7,9%) o bastant (36,1%) ha estat atribuït per Ximo Puig al fet que es parteix de “un descrèdit de les institucions que va camí de millorar”.

Un 1,9% dels enquestats creuen que el govern del PSPV-PSOE i Compromís està resolent els problemes dels valencians, un 18,6% creuen que tracta de resoldre els problemes, però hi necessita més temps i un 42,8% que està tractant de resoldre els problemes, però hi necessita més recursos. Davant seu, un 33,2% opinen que no sap resoldre els problemes dels valencians i valencianes.

L’absència del conflicte independentista a Catalunya entre les respostes espontànies dels ciutadans a l’hora d’assenyalar els tres problemes que els preocupen més i la baixa posició que ocupa en el resultat la llengua han estat considerats per Puig “una notícia molt bona” que alguns, en al·lusió als dirigents del PP valencià, “seria bo que entengueren”.

Sense a penes canvis en la ubicació ideològica dels valencians en el centre esquerra, amb una situació en el 4,8, ni en els que aposten per més o menys autonomia, tot just un 10% de suport a un estat federal. Puig ha subratllat: “No hi ha a la Comunitat Valenciana un gir centralista”.

Els enquestats, que situen Compromís, amb un 15,7%, com el partit que defensa millor els interessos valencians, seguit del PSPV-PSOE amb un 15,4%, del PP amb un 12,5%, de Ciutadans amb un 7,6% i de Podem amb un 3,8%, a penes reflecteixen en les respostes espontànies la preocupació pel finançament autonòmic (2,1). Però quan se’ls pregunta com tracta l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de finançament, un 51,5% assenyalen que pitjor que a la resta de les comunitats, davant d’un 37,3% que opinen que el tracte és igual o un 2% que pensen que és fins i tot millor.