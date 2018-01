L’extrema dreta es mobilitza per rebentar la cavalcada de les Magues a València, "com en el 9 d’Octubre"

L’alcalde de València acull les Reines Magues en la seua segona desfilada EFE

La cavalcada de les Magues de Gener prevista per a aquest diumenge 7 de gener a les 12.00 hores es preveu polèmica.

Persones vinculades a l’extrema dreta han començat a donar-se cita mitjançant un missatge en cadena via Whatsapp aqueix dia a aqueixa mateixa hora al Parterre, on arranca la desfilada, per a rebentar la desfilada.

Segons diu el missatge, l’objectiu de la convocatòria és “acompanyar protestant la vergonyosa cavalcada de les Reines Magues republicanes pagada amb diners públics”.

A més, afig que repartiran “banderes valencianes i espanyoles menudes, i també xiulets” i que “al final, a la plaça de l’Ajuntament, amb una estrepitosa xiulada” impediran que Ribó faça el seu discurs: “Com el 9 d’Octubre, que siguen conscients que el poble valencià està amb les seues tradicions”, acaba el missatge, en al·lusió als incidents ocorreguts durant la festivitat de la Comunitat pels quals ja hi ha 17 imputats.

El dirigent d’España 2000, José Luis Roberto, anuncia en el seu perfil de Facebook que assistirà a la cavalcada

Sobre això, el líder d’España 2000, José Luis Roberto, ja ha anunciat en el seu perfil de Facebook que assistirà a la desfilada.

Roberto està sent investigat per un jutjat de Llíria arran de la concentració intimidatòria d’uns quants membres d’Espanya 2000 a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durant la nit del 18 d’octubre.

Els actes públics, objectiu de l’extrema dreta

El 9 d’Octubre passat, diada de la Comunitat Valenciana, més de 300 ultres es van concertar via xarxes socials en una concentració no autoritzada pel Govern com a protesta per una manifestació en què participaven entitats independentistes com la CUP i Arran.

La contramanifestació dels grups d’extrema dreta va acabar amb nombroses agressions i, posteriorment, amb detencions. Ja al matí, en la processó cívica en què participen els representants polítics dels diferents partits, es van registrar incidents en forma d’insults per part d’ultres, amb els partits d’esquerres com a blanc principal de les crítiques.

Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià, la majoria dels arrestats són membres de la penya del València CF Ultras Yomus, encara que també hi ha membres del regionalisme valencià d’extrema dreta.

En una primera operació, la policia nacional va detenir 13 persones vinculades amb les agressions. Una vegada oberta la investigació en el jutjat i gràcies a l’aportació d’imatges de les acusacions i la Unió de Periodistes Valencians, el jutge va imputar una altra persona i va demanar més perquisicions. De moment, són 17 els imputats.

Dies més tard, el 18 d’octubre, uns quants membres del partit d’ultradreta España 2000 es van presentar a la nit davant del domicili de la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, emmascarats, amb una bandera d’Espanya i cantant a crits cançons a favor de “la unitat d’Espanya”. Els ultres ho han retransmés en directe a través d’una xarxa social.