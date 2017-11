València busca refugi per protegir del fred més de 400 persones sense llar

El fred comença a fer acte de presència a València i els col·lectius més vulnerables, com les persones sense llar que es veuen obligades a dormir al ras, són els qui més ho pateixen.

Davant la baixada de temperatures que s'ha registrat i amb l'hivern molt a la vora, l'Ajuntament treballa ja en un dispositiu especial per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones que normalment rebutgen la possibilitat de dormir en albergs per les rigoroses condicions que exigeixen a nivell d'horaris, entre altres qüestions.

L'any passat, durant l'onada de fred polar que va registrar la ciutat a mitjan gener, el Consistori va eixir del pas amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) habilitant l'estació de metro de Túria com improvisat recer.

Una opció que, segons han explicat fonts municipals, no està en els plans de la Regidoria de Serveis Socials que dirigeix l'edil Consol Castillo, en considerar que no és la solució més idònia.

Açò dóna a entendre que s'està cercant habilitar un recurs de baixa exigència amb unes instal·lacions més adequades en les quals puguen allotjar-se les persones sense sostre en cas de necessitat. Les mateixes fonts han comentat que en els pròxims dies es donaran tots els detalls del dispositiu.

Més de 400 persones dormen al ras a València

En la capital valenciana, almenys 404 persones viuen de forma permanent en els carrers de la ciutat, la majoria d'elles viuen en condicions d'alta o molt alta vulnerabilitat, segons dades de RAIS Fundació, entitat sense ànim de lucre que lluita contra l'exclusió social, especialment de les persones sense llar, i que col·labora amb l'Ajuntament de València.

Segons les dades que maneja RAIS Fundació en virtut d'una enquesta realitzada el passada mes d'abril en el marc del programa Homeless Meet Up València, el 45% de les persones enquestades (269) han sigut atacades o agredides i que el 57% pateixen greus problemes de salut.

Aquesta és una de les causes per les quals, si la mitjana d'esperança de vida a Espanya és de 80 anys, per a les persones sense llar la mitjana és de 52.

Les persones sense llar en la ciutat de València també són vulnerables perquè el 77% d'elles no tenen cap tipus d'ingrés ni prestació pública i el 29% no pot cobrir les seues necessitats bàsiques.