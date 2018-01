El Gobierno de Melilla ataca a los padres del menor migrante fallecido: "Que hubieran venido antes a por su hijo y no por su cadáver"

Desde el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor migrante en su cama de un centro de acogida de Melilla, el responsable de los niños tutelados de la ciudad, Daniel Ventura, ha respondido con ataques al fallecido, a su familia y a todas las voces que exigían la agilización de los trámites para que los padres de Soufian, de 17 años, pudiesen identificar a su hijo. "Que hubieran venido antes a por su hijo y no por su cadáver", ha afirmado en declaraciones recogidas por el medio local Melilla Hoy.

Lejos de mostrarse avergonzado, el consejero melillense ha compartido con orgullo la imagen de la página del periódico en la que ha vertido un sinfín de ataques contra el menor fallecido y su familia.

"No voy a recibir a los padres del fallecido porque para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por su hijo. No nos pueden dar una imagen totalmente falsa, como que ha llegado a España para trabajar y estudiar, cuando realmente vivía en la escollera y tenía problemas de drogadicción", ha afirmado Ventura, después de que los progenitores de Soufiane viajasen a la ciudad para identificar el cuerpo de su hijo.

Ataques al menor fallecido

El consejero se afana así en desacreditar las palabras de Sofiane, el menor fallecido. En una entrevista anterior a su muerte publicada en El Faro de Melilla, el adolescente de 17 años explicaba su intención de estudiar, ayudar a su familia y cumplir un sueño: ser cantante de rap.

"Este chico hablaba de que venía a España a estudiar y trabajar y ni estudió, ni trabajó nunca, era un niño de la calle", ha enfatizado Ventura, después de que varios trabajadores del centro de acogida hubiesen declarado que era un joven optimista que les mostraba videoclips en los que aparecía rapeando. “Los que estudian y trabajan, están haciéndolo ya en los centros y están llevando una vida normalizada. Este niño desgraciadamente como otros muchos niños que hay en la calle, tenía problemas de drogadicción”.

Sobre las voces que recuerdan que el joven debería haber sido trasladado a la Península tras haber perdido su pie izquierdo en su intento de acceder a un barco en el que trataba de alcanzar suelo europeo, el consejero responde de la misma manera: atacando al menor. "Si hubiera llegado a la Península cuando perdió el pie, hubiera seguido consumiendo porque salir del consumo es muy difícil. No puede vendernos la idea de que ha llegado a España para trabajar cuando vivía en la escollera y consumía inhalantes a diario".

Criminalización del activista José Palazón

Como es habitual entre las autoridades melillenses, el consejero de Bienestar Social ha dirigido también sus críticas a José Palazón, director de la ONG local PRODEIN, por haber logrado contactar con los padres de Soufiane para comunicarles la muerte de hijo menor. "Ya dudo que los padres hayan aparecido solos. Está claro que existen personas detrás de la aparición de estos supuestos familiares. Tendremos que incidir en la búsqueda de esas personas, clave para conocer el interés de algunos", ha aseverado Ventura a través de Twitter.

En esta línea, amenaza a Palazón con posibles consecuencias judiciales por esta razón: informar a los padres de la muerte de su hijo, una tarea que ni intentó hacer el Gobierno de Melilla, como confirmó Daniel Ventura. El consejero insinúa un posible delito de tráfico de personas, continuando la campaña de criminalización que sufren los defensores de los migrantes en la frontera sur. "Me gustaría saber cómo Palazón ha conseguido tan pronto el contacto de esta familia, a ver si es que él tiene contacto con padres en Marruecos y por eso nos están llegando los niños de alguna manera”, ha afirmado., para añadir que consultará “cómo puede suceder esto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Buena parte de sus declaraciones han estado centradas en cuestionar la labor de José Palazón, cuya organización lleva más de una década denunciando las vulneraciones de derechos humanos de los migrantes en Melilla y asistiendo a los menores no acompañados que viven en las calles de la ciudad.

"Palazón no se le puede llamar ONG porque lo que tiene es una lucha personal, no sé contra quién, y lo único que hace es ponerse medallas y no contribuye en absoluto a la mejora de la vida de los niños. Lo único que es capaz de hacer es mantenerlos en la calle, parece ser que si no hubiera menores en las calles de Melilla, Palazón no existiría. Si no hubiera saltos a la valla, Palazón no existiría. Desgraciadamente vive de esto, de la desgracia, de los fangos”, ha insistido el consejero de Melilla.