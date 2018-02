Los sindicatos denuncian que el Gobierno recorta en un 68% la financiación del Servicio Postal de Correos

Los sindicatos advierten que el Gobierno ha recortado en un 68% la financiación del Servicio Postal Universal, que garantiza que llegue el correo a todos los ciudadanos, incluso en los lugares más remotos y de difícil acceso. CSIF asegura que la dirección de la empresa pública les ha comunicado que la aportación en este concepto será de 57 millones, lo que supone 123 millones menos respecto a los 180 millones prometidos para 2017. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en Correos, asegura que este recorte ya ha sido efectivo en el pasado año, porque al cierre del ejercicio las cuentas se han quedado con esos 57 millones, pese al compromiso de Fomento firmado en junio de elevar esa cantidad contemplada en los Presupuestos.

Desde el Ministerio de Fomento, del que depende este servicio público, afirman que no pueden confirmar esa cifra ya que "el presupuesto de 2018 no está aprobado". El sindicato CSIF, en cambio asegura que aunque los Presupuestos Generales del Estado no están aprobados, la empresa pública sí tiene diseñadas sus cuentas, que comunicó a la organización sindical en una reunión, según informan a este medio. Esa financiación para el Servicio Postal Universal (SPU) supone un "recorte de un 68%, que eleva el déficit de la empresa, en concepto de cobro por Servicio Postal Universal, a los 150 millones", calculan.

Fuentes del ministerio que dirige Íñigo de la Serna explican a este medio que en cualquier caso "no cabe hablar de recorte" ya que, aunque la aportación se reduzca en los Presupuestos, ese importe es una cantidad "a cuenta de liquidación definitiva", que no condiciona el importe final. "La aportación definitiva que hará el Estado será la que realmente resulte de los procesos de cálculo que se establezcan en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal", prosiguen. Si la cantidad final es mayor a la presupuestada, "se compensará en los ejercicios siguientes".

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en Correos, destaca que la dotación de 57 millones supone "un incumplimineto del compromiso del Ministerio de Fomento con las organizaciones sindicales en junio pasado". Fuentes de la organización niegan que esta gran reducción no tenga ningún impacto porque se pueda compensar más tarde. "Se puede compensar o no, tampoco hay garantías. De todos modos, ese recorte va directamente a los resultados: dejan a la empresa con números rojos, eso condiciona mucho la imagen de Correos como una empresa pública deficitaria", lamentan.

Para los sindicatos, este paso suponen un golpe más en el deterioro del servicio público y de las condiciones de sus más de 50.000 trabajadores. "Con menos financiación, hay menos plantilla. Correos ha recortado 15.000 empleos en los últimos años. El trabajo se saca con mucha más presión y la actividad está repuntando de manera importante", afirman en CCOO Correos, acerca del aumento del servicio de la paquetería.

Desde la organización recuerdan que, al recorte económico se suma la falta de un plan estratégico desde hace más de medio año y la ausencia de respaldo político, "con un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal pendiente de definir desde hace 10 años".