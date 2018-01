Solbes, sobre la burbuja: "Todas mis advertencias cayeron en saco roto. Lo importante era que la fiesta no terminara"

Segunda jornada de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el origen y características territoriales propias de la crisis financiera que dio lugar a la mayor debacle económica sufrida en España en las últimas décadas. Tras la movida comparecencia del ex vicepresidente del Gobierno con el PP Rodrigo Rato, este miércoles le ha tocado el turno a su sucesor, el socialista Pedro Solbes.

En su descripción de los hechos, Solbes ha hecho cierta autocrítica sobre la minimización de riesgos en su mandato: "hubo claros errores de previsión en el ámbito macroeconómico. No fuimos capaces de detectar la recesión de 2009". También ha afirmado que debieron ser "más valientes" a la hora de atajar el déficit público y en reforma de la gobernanza de las cajas de ahorro. Pero ha asegurado que obrar de otro modo no hubiera cambiado sustancialmente las cosas, salvo en lograr un aterrizaje más suave. A su juicio, la arquitectura de la eurozona y el estallido de las subprime en Estados Unidos fueron imponderables frente a los que no se pudo actuar.

En otros asuntos en los que hubiera podido incidir, como las decisiones de gasto público, ha alegado que la ausencia de una minoría clara un jugó en contra de una política de mayor contención: "Póngase en la situación política del momento, un Gobierno en minoría, necesidades de inversión, y todo el mundo con ganas de más gasto", ha relatado. El Ejecutivo de Zapatero gobernó con mayoría simple en su primera legislatura (2004-2008) y cuando revalidó el gobierno tampoco obtuvo mayoría absoluta (tuvo 169 escaños, con lo que logró ser investido gracias a las abstenciones de CiU, PNV, IU, ICV, BNG, CC y NaBai).

En esta situación de minoría parlamentaria, también ha puesto en duda que la reforma de gobernanza de las cajas hubiera sido posible. "El tema de la gestión era clave, pero dada la sensibilidad política y territorial, modificar la legislación no era realista si no existían problemas de solvencia", ha dicho el exvicepresidente, que ha señalado que la reforma tuvo que esperar hasta la intervención de Caja Castilla-La Mancha.

Sobre esta cuestión en concreto, ha considerado que hubo un exceso de confianza en el sistema financiero español en su conjunto y no se distinguió entre entidades, con lo que se ignoró las debilidades de una parte del sector.

"No fuimos capaces de frenar el tren antes de que se acabara la vía"

Solbes ha utilizado la metáfora de la economía española como un tren que ya iba a toda velocidad cuando se montó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y que acabó descarrilando sin que les diera tiempo a evitarlo. "Soy responsable de haber cogido tren que se iba a acelerando y que se aceleró más. Intenté frenarlo pero no llegué a tiempo. Se acabó la vía", ha afirmado. De este modo, echa una buena parte de la carga de responsabilidad a sus antecesores, dirigidos por José María Aznar y por el propio Rato.

Sobre su propio papel al frente de la cartera de Economía, ha asegurado que él advirtió sobre asuntos como la concesión de créditos hipotecarios: "Mis críticas públicas sobre el exceso de viviendas iniciadas o lo inadecuado de las hipotecas a 40 años cayeron en saco roto. Era más importante mejorar la competitividad de los sectores. En definitiva, que la fiesta no terminara". También ha recalcado que "a pesar de que la situación cíclica aconsejaba superávits presupuestarios, el contexto político no aconsejaba presentar presupuestos" en los que los ingresos fueran superiores a los gastos.

No le gustó el Plan E, los 400 euros ni el cheque-bebé

"En un momento de euforia todo el mundo puede equivocarse", ha recalcado Solbes, que ha reconocido "sin acritud" que su visión de la economía era distinta y más reformista que la del entonces presidente del Gobierno.

En concreto, a preguntas del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, ha afirmado que estuvo en contra de medidas adoptadas con él como vicepresidente del Gobierno como la rebaja de 400 euros por contribuyente que supuso la reforma del IRPF de 2008 (prometida en campaña electoral), el cheque-bebé (prestación económica no contributiva de 2.500 euros por cada niño nacido o adoptado que se recibió en España entre julio de 2007 y diciembre de 2010) o el Plan E (más de un centenar de medidas para impulsar la actividad económica con una inyección de 12.000 millones de dinero público).

"A veces no gustaba que yo dijese algunas cosas que no decía el gobierno", y "a veces decía las cosas que quería el ejecutivo y otras veces no". "Yo era menos favorable al gasto inmediato", ha afirmado Solbes, que acabó saliendo del Gobierno en 2009, cediendo el testigo a Elena Salgado.