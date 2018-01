Solbes dice que si no existieran las "puertas giratorias" sería "una desgracia para la política"

"Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir", ha defendido el exministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate financiero. El término "puertas giratorias" define el paso de políticos y miembros del gobierno a la empresa privada, en ocasiones con un beneficio por su anterior ocupación pública.

Solbes fue consejero de la eléctrica italiana Enel -dueña de Endesa- entre 2011 y 2014 y de Barclays entre 2011 y 2015. A su juicio, los gestores públicos tienen que estar próximos al sector privado, pero siempre actuando desde una posición de "independencia".

Así, en respuesta a la diputada de ERC Ester Capella, ha defendido que las condiciones por las que se entra y se sale de la política deben estar "muy bien definidas", tanto en tiempos como en incompatibilidades, pues, en su opinión, son "la única forma" de conseguir gente "válida".

"Hay veces que (los gestores privados) me han hecho cambiar de opinión con argumentos sólidos y lógicos y otras no, cuando no lo han hecho he aplicado las medidas que creo que tenía que hacer", ha asegurado, informa Europa Press.