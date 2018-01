Los sindicatos tachan de "despropósito" y "desprecio a las mujeres" las palabras de Rajoy sobre la brecha salarial

Comisiones Obreras y UGT han criticado este miércoles las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que entre las competencias de los gobernantes "no hay ninguna que sea igualar salarios". Los sindicatos han recordado al presidente que el poder legislativo debe regular, y de hecho ya lo ha hecho, para evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres, situada "por encima del 26%".

En una entrevista en Onda Cero, Carlos Alsina ha preguntado a Rajoy si apuesta por sancionar a las empresas en las que exista brecha salarial entre hombres y mujeres. "En España las empresas y los empresarios están dando muchos pasos en la buena dirección. Ahora, que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes". ¿Ni siquiera sancionar en el caso de hombres y mujeres que tienen el mismo puesto y cobran distinto?, ha insistido el periodista. "No nos metamos en eso", ha zanjado el presidente.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha lamentado las declaraciones de Rajoy: "Es un despropósito". Sordo ha afirmado que "no es de recibo que un presidente de Gobierno diga que 'no se mete en esto'" como respuesta a un problema fundamental en el mercado laboral en el país.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha asegurado que la respuesta del presidente del Gobierno es "increíble" y ha recomendado a Rajoy, "que a veces parece que está en la Luna y convendría que pise la tierra", que adquiera plena conciencia de las leyes ya vigentes que velan por evitar la brecha salarial, entre ellas la Constitución, ha afirmado.

"No se puede despachar de esta manera con uno de los problemas de desigualdad más importante de nuestro país", ha añadido Álvarez. "Es un desprecio hacia las mujeres absolutamente insoportable".