15 consejos para viajar en solitario

Que no te llamen loco, viajar en solitario no tiene nada de malo y sí mucho de bueno. De hecho, todo el mundo debería viajar solo en algún momento de su vida, la percepción del viaje es totalmente diferente a cuando se viaja en compañía y en muchos sentidos llega a ser bastante más enriquecedor.

Tienes un mundo ante ti y un millón de nuevas experiencias que vivir ¿las quieres compartir? ¿O las quieres solo para ti? Viajar en solitario significa no tener a nadie más cuando quieras y tener a todo el mundo cuando lo prefieras. Verás que el planeta está repleto de personas viajando en solitario, muchos lo quieren compartir y otros muchos no, pero si tú eres de los primeros, aunque solo sea cuando tú lo elijas, no te vendrán nada mal los siguientes consejos dedicados a los viajeros y las viajeras que compran un billete en solitario.

1. Los hostels son el centro de todo

Si quieres un poco de compañía para romper tu soledad no tienes más que buscarte un buen hostel a la hora de alojarte. No solo compartirás habitación con otros viajeros sino que sus zonas comunes están repletas de gente deseosa de conocerte y compartir sus experiencias viajeras contigo. Además, en los hostels siempre se organizan mil y una actividades grupales si quieres compartir tu tiempo con otros.

Un hotel al uso es siempre la peor opción si quieres conocer gente, si optas por Airbnb siempre es más interesante alquilar una habitación en una casa habitada y, si quieres contacto verdadero con gente local, lo primero que has de mirar son plataformas como Couchsurfing y BeWelcome.

2. Utiliza las redes

Y no hablamos solo de Facebook, Twitter o Instagram que te permitirá encontrar otros viajeros por tu zona, sino de otras redes específicas que pueden hacerte tu viaje más productivo. Por ejemplo, la propia Couchsurfing tiene un apartado de gente viajera que busca plan para descubrir sitios nuevos, igual que en Tripadvisor tiene un foro de viajar solo. No dejes de mirar los grupos que se proponen en MeetUp, quizá haya alguno de tu interés al que sacarle partido.

3. Lleva un móvil libre para una SIM local

Tanto si vas a pasar mucho tiempo en un mismo destino como si vas a saltar de país en país te puede interesar llevar contigo un teléfono móvil libre en el que puedas usar una tarjeta SIM local, será fundamental si conoces gente y queréis hacer planes juntos.

Las grandes ciudades son el mejor sitio para un primer viaje en solitario, encontrarás más viajeros y numerosos hostels.

4. Busca transportes compartidos

Los transportes colectivos siempre son más baratos, quizá también más lentos, pero desde luego sí una buena forma de conocer gente y viajar sin gastar mucho dinero. Los transportes muchas veces son el inicio de grandes amistades entre viajeros además de una gran fuente de consejos útiles para tu viaje.

5. ¡Comparte mesa!

Si quieres comer en solitario hazlo, todos tenemos nuestros momentos, pero si quieres conocer gente lo mejor que puedes hacer es buscar bares y restaurantes en los que se comparte mesa. Un “Hola, perdonad, estoy de viaje y nunca he estado aquí ¿qué me recomendaríais que me pida?” es una buena manera de comenzar una interesante conversación gastronómica y… ¿acaso la comida no es la mejor manera de conocer un país?

6. Apúntate a los “free walking tours”

Los “free walking tours” son esas visitas guiadas en las que solo pagas si consideras que el guía se lo merece, están muy de moda en todas las ciudades del mundo y como cobrar depende de hacer un buen trabajo por lo general suelen ser bastante interesantes y entretenidas. Esos grupos están repletos de viajeros con los que interactuar, aprovecha esa oportunidad.

7. Cursos de comida

Como decíamos ¿acaso hay mejor manera de conocer un sitio que a través de su gastronomía? En muchos destinos turísticos encontrarás cursos de cocina para viajeros en los que podrás aprender a preparar platos locales y, además, conocer a otras personas con las que compartes ese mismo interés.

No estás loco por querer viajar solo, es el primer paso para aprender a viajar en compañía.

8. Ábrete al mundo

Una de las ventajas de viajar en solitario es que es mucho más sencillo entablar contacto con la gente y verás que esto es así tanto con otros viajeros como con gente local. Déjate sorprender por la hospitalidad que encontrarás a tu paso, de pronto quizá un día te veas comiendo en casa de una familia, viajando gratis con alguien que lleva tu mismo rumbo o, quién sabe, en la celebración de un bautizo al que te acaban de invitar. Créeme, esas cosas pasan.

9. Sin miedo, pero con sentido común

Si sales a viajar en solitario deja el miedo y la vergüenza en casa. Verás que el mundo está plagado de gente amable y con ganas de ayudar, es mucho más probable que tengas una buena experiencia que tengas una mala. Evidentemente, como harías en casa, no te metas en líos y entérate de qué zonas es mejor no frecuentar.

10. Informa en casa de dónde estás

Familia, amigos… que alguien sepa dónde estás. Si pasa algo sabrán dónde buscarte. Hoy en día lo tienes muy fácil, es tan sencillo como sacar el móvil del bolsillo y hacer una llamada, enviar un mensaje o compartir una localización. Además, por si acaso, usa el registro de viajeros del Ministerio de Exteriores.

11. Si sales de noche… deja un nota

Si viajas en solitario lo más probable es que nadie te espere de vuelta en ningún sitio, para lo bueno y para lo malo. Si sales de noche no está de más dejar una nota en tu cama diciendo a dónde vas, con quién y cuándo vuelves.

12. No llegues a tu destino al anochecer

Este consejo vale tanto si viajas en solitario como si viajas acompañado, pero al ir solo es aún más importante tenerlo en cuenta. Llegar a un sitio desconocido de noche siempre puede traer algún problema. Alojamientos llenos, recepciones cerradas, calles oscuras que te dan mala espina, cada vez se hace más tarde, te entran las prisas… Lo más probable es que esa calle que parecía tétrica con luz resulte ser una calle totalmente normal, si llegas por la mañana quizá aún no haya habitaciones preparadas y tengas que esperar. Lo mejor, por tanto, es llegar por la tarde, pero nunca de noche.

Una de las ventas de viajar solo es que tú eliges cuándo estar solo y cuándo no.

13. Ten a mano los números de emergencias

Ya que nadie te acompaña lo mejor es que lleves a mano algunos números importantes por si tienes que recurrir a ellos. Policía, emergencias, embajada, seguro de viajes…

14. Cuidado con no desfasar demasiado

No es lo mismo salir de fiesta con tus amigos en tu ciudad que hacerlo en un lugar donde nadie te conoce, sobre todo si hay alcohol de por medio. Suena a consejo de padre, pero sí, es real, no serías ni el primero ni la primera que no recuerda el nombre del hostel hasta que se le pasa la papa…

15. La lectura es tu amiga, pero no un refugio

Vas a pasar horas en solitario y quizá sea justo lo que estés buscando. Un libro electrónico te puede hacer un buen favor para no cargar con demasiado peso, también puedes compartir libros, verás que muchos hostels permiten el “book-exchange”, donde si tú dejas un libro te puedes llevar otro, y así viajar leyendo de hostel en hostel. De todas formas… recuerda levantar la mirada de vez en cuando, nada como entablar contacto visual con otra persona para comenzar una nueva relación.