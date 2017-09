El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz que solucione malos olores de Rivillas y Calamón

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que adelante el dinero para arreglar las dos estaciones de bombeo que provocan los malos olores de los arroyos Rivillas y Calamón, en vez de recurrir a otras administraciones para buscar financiación, lo que retrasaría la intervención en más de un año.



En un comunicado, el líder socialista, Ricardo Cabezas, considera que lo primero que hay que hacer es atender la demanda vecinal y no trasladar a otras administraciones el coste de adaptar por ampliación las estaciones de bombeo.



Cabezas ha abogado por una modificación presupuestaria o bien solicitar un crédito, para que se ejecuten las obras con cargo a los fondos municipales.



Ello sería una decisión de urgencia para paliar los problemas de los malos olores a los vecinos afectados, lo que no es óbice, ha precisado, para que paralelamente se busque financiación en otras administraciones, pero sin pérdida de tiempo.



Cabezas no llega a entender cómo marca las prioridades el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, cuando para lo urgente no tiene prisa y para lo accesorio hay miles de euros disponibles y sobrada diligencia, en alusión al parque canino o al arreglo del camino a la perrera.



En este sentido, Cabezas ha dicho que no comprende que una obra cuyo coste se conoce, no haya encontrado hueco ni en el remanente de tesorería ni en el presupuesto plurianual, por eso ha reclamado al alcalde que defina las prioridades municipales y una mayor reflexión a la hora de tomar decisiones y hacer anuncios que no dejan de sorprender.



"Es evidente que después de 22 años en el ayuntamiento Fragoso tiene respuesta para todo, pero no todas las respuestas valen"