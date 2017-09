El 'abuelo cebolleta' que conserva varias toneladas de ordenadores históricos

Nacido en 1977, el Apple II marcó una época. Aupado por la primera hoja de cálculo, contribuyó a popularizar los ordenadores personales y al éxito de la compañía de Steve Jobs y Steve Wozniak. Ya es una pieza de museo, y en España algunos buscan conservarlo, como también aquellos que sirvieron para conectar las universidades nacionales hace casi tres décadas. Paco Montserrat los guarda todos.

Francisco Jesús Montserrat Coll forma parte del equipo de seguridad informática de la RedIRIS, el organismo que conecta los centros de investigación españoles y las universidades y que a finales de los 80 fue pionero en el desarrollo de la internet nacional; pero es también un coleccionista profesional de ordenadores, personales o no, servidores o 'routers' que han protagonizado grandes episodios de la informática española y mundial de los últimos años. Su colección, de unas 60 piezas, ya protagonizó una gran exposición por el 25 aniversario de la RedIRIS y está a la espera de volver a salir a la carretera.

Montserrat lleva trabajando casi dos décadas en la RedIris. Al principio se encargaba de atender incidentes con las universidades y ahora también se ocupa de la seguridad interna de la red. Este murciano comenzó a coleccionar máquinas con un Spectrum casero. "Cuando entré en RedIRIS, a finales del siglo pasado, había todavía algunos ordenadores antiguos", recuerda para HojaDeRouter.com. "Me los fui quedando y acabé coleccionándolos".

Montserrat también guarda viejos servidores de Sun

En su recopilación se encuentran viejas máquinas de RedIRIS y también otros ordenadores que le han donado. Hay equipos más antiguos que con los que comenzó el proveedor español y algunos pertenecían a universidades. Tiene unos 60 equipos distintos, varios repetidos, y calcula que su colección puede pesar entre dos y tres toneladas. Muchos de ellos están guardados en cajas, "en varios sitios". Montserrat atesora así toda una fuente de erudición sobre los comienzos de internet en España. En su blog El Abuelo Cebolleta de IRIS-DCP, además, ha recopilado información única sobre cómo fue la llegada de la Red a nuestro país.

Los ordenadores personales más antiguos que Montserrat conserva son un Apple II de finales de los 70 y un Commodore de la misma época. La máquina con más solera es un servidor HP de 1985, que llevaba el sistema operativo HP-UX, mientras que en equipamiento de comunicaciones destaca un viejo 'router' Cisco. También forman parte de su colección los servidores y 'routers' con los que comenzó a andar RedIRIS. Por ejemplo, un VAX 4000-300, uno de los primeros equipos del centro y que sirvió para alojar correo, u otros de los que comenzaron a gestionar los dominios .es. "Son máquinas muy históricas de las que gran parte de los datos por suerte pude conservar", resalta.

Máquina HP con el sistema operativo HP-UX

Además de las donaciones, Montserrat ha comprado equipos en eBay y otras fuentes. " Tampoco me gasto mucho dinero, voy viendo las oportunidades, siguiendo algún equipo que a lo mejor tuvo algo de significado y que no tengo en la colección". Calcula que en estos 16 años aproximados que lleva de coleccionismo ha invertido unos 5.000 o 6.000 euros. Aun así, "gran parte ha sido por donaciones", como los equipos Cisco antiguos. "Pude comprar medio palé de equipamientos Sun por 10 euros. Lo que me costó después 200 euros fueron los gastos de envío".

Los equipos de la empresa Sun también formaron parte de los comienzos de RedIRIS. Entre ellos, el Sun Sparc Server 330, que sirvió como servidor de DNS de los dominios .es, con dos bancos de memoria de 40 MB. Ya de 2001 es un servidor Va Linux 1160, el primero que adquirió RedIRIS basado en este sistema operativo.

Hay otros dispositivos que, aunque más pequeños, no dejan de ser interesantes, como una calculadora Casio con opciones para programar en BASIC o una memoria Sinclair de 16 KB de RAM, que permitía ejecutar programas más grandes que las anteriores de 1KB.

Calculadora Casio FX-850, que permitía programar acciones en BASIC

Todos estos equipos se exhibieron en 2013 en la exposición de los 25 años de la RedIRIS y se pueden ver en el blog de la Computer System Conservation Society, una asociación creada por Montserrat para darles cobertura legal y con el fin de preservar viejos sistemas informáticos. "Empezamos muy entusiastas varios amigos, pero después, por temas familiares y cosas por el estilo, nunca hemos vuelto a ponerla para adelante. Sigue pendiente".

iMAC G4 con pantalla LCD

Entre los aparatos a los que más cariño les tiene se encuentra el servidor con HP-UX con el que estudió en la Universidad de Murcia. Este equipo forma parte de su museo más personal y emotivo, pero algunos otros ya han sido piezas de museo: cuenta con un modelo de iMac G4 con pantalla LCD, un ordenador que estuvo expuesto en el MOMA. Tenía altavoces redondos transparentes, con aspecto futurista, y comparte espacio con un Macintosh portátil de finales de los 80 que pesa 8 kilos. Y mientras tanto, lamenta que le faltan equipamientos de algunas fases de RedIRIS.

La gran muestra que se organizó para conmemorar los 25 años de RedIRIS no se ha repetido de momento. "Tengo pendiente hacer varias exposiciones en alguna universidad que me lo han pedido", nos cuenta Paco. "Hemos quedado para irlo hablando, pero no me ha dado tiempo para hacerlas". Cuando vuelva a abrirse al público, la colección de este apasionado de las máquinas mostrará a los usuarios la historia de la informática y la de cómo internet llegó a España para quedarse.

--------------------

Todas las fotos son propiedad de RedIRIS ( VAX 4000-300, Casio FX-850 y Sun Sparc Server 330) y Museum of Computers ( 1, 2)