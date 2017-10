Más que desnudos: cuando los maestros de la ciencia ficción salían en 'Playboy'

En marzo y abril de 1954, quienes compraron 'Playboy' pudieron leer la historia de unos bomberos que se dedicaban a quemar libros: en el país en el que estos bomberos vivían, leer estaba prohibido. La historia era una novela corta por entregas que, con el paso del tiempo, se convertiría en un clásico del género de ciencia ficción y de la historia de la literatura. Lo escribió Ray Bradbury. Era 'Fahrenheit 451'.

'Fahrenheit 451' apareció por primera vez en 'Playboy', una revista que ha pasado a la posteridad por sus desnudos femeninos. Su creador, Hugh Hefner, publicó en sus páginas la novela de Bradbury, pero también la obra de muchos maestros estadounidenses de la ciencia ficción: nombres como los de Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, Doris Lessing o Philip K. Dick compartieron portada con las 'conejitas'. Incluso, se publicaron después antologías: 'The Playboy Book of Science Fiction' recoge relatos de estos autores "del 'cyberpunk' al sexo virtual", pero también de otros menos conocidos en el campo de la ciencia ficción, como el actor Billy Crystal.

Portada de diciembre de 1980, con el nombre de Philip K. Dick en un lugar destacado a la derecha

Todo comenzó cuando en 1954 Hugh Hefner contrató al escritor Ray Russell como editor de ficción. Hefner estaba interesado en el género y Russell había escrito algunas historias. En las siguientes décadas, con otros editores, la revista se convirtió en un lugar de encuentro para los amantes de la ciencia ficción, la fantasía o el terror.

Quizá de todos esos relatos y novelas por entregas el que más ha pasado a la posteridad sea 'Fahrenheit 451', publicado al poco de llegar Russell a la revista. Bradbury no solo escribió para 'Playboy' la distopía sobre bomberos pirómanos, que ya había salido en una pequeña tirada en otra editorial, pero la versión de 'Playboy' es la que conocemos hoy en día; también, otras historias como 'The Vacation' (‘Las vacaciones’, 1963): una familia despierta un día y se encuentra con que son los únicos habitantes en la Tierra, lo que les lleva a viajar a todos lados. Una situación tan atractiva, sin embargo, se tornará frustrante con el paso del tiempo.

La escritora canadiense Margaret Atwood

Philip K. Dick, a quien debemos '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' (el libro en el que se inspira 'Blade Runner'), también publicó ciencia ficción en 'Playboy'. En diciembre de 1980 salió 'Frozen Journey', que después se publicaría con el título 'I Hope I Shall Arrive Soon', en el que la criogenización era la protagonista: un hombre despierta por un fallo en el sistema de congelamiento y se encuentra solo en el espacio exterior.

No puede volver a la Tierra ni tampoco ser congelado por completo de nuevo, así que está paralizado y consciente, mientras una inteligencia artificial le recuerda su vida y le pregunta cómo le gustaría que terminara el viaje. El relato de Dick cuestiona los límites entre ficción y realidad, pues el protagonista se vuelve paranoico con las historias que el ordenador crea durante los diez años que dura su viaje hasta regresar a su planeta.

Mujeres escritoras

Las mujeres no solo se desnudaron en 'Playboy', sino que también publicaron sus relatos de ciencia ficción. Margaret Atwood, de actualidad por la adaptación televisiva de 'El cuento de la criada', publicó en enero de 1991 'The Bog Man', que formó parte de la antología 'The Wilderness Tips'. 'The Bog Man' (algo así como 'El hombre pantano') cuenta la historia de una estudiante que sale al campo y se encuentra con un cuerpo de más de 2.000 años. Pero, además de eso, muchos han querido ver en esta historia los tintes feministas que hay en otras obras de la autora canadiense, pues Julie, la protagonista, se empodera para abandonar a su amante.

La escritora estadounidense Ursula K. Le Guin

También publicó en la revista Ursula K. Le Guin, otra de las autoras contemporáneas de ciencia ficción más reconocidas, por su militancia feminista incluida. En noviembre de 1969 salió 'Nine Lives', la historia de una nave espacial cuya tripulación está formada por nueve clones de cada una de las personas del planeta Tierra. Pero a pesar de ser clones de cada individuo, unos son machos y otros hembras, por lo que cabe la posibilidad de que se enamoren y tengan relaciones entre ellos.

Le Guin publicó el relato con sus siglas, U. K. Le Guin, a petición de los editores. Según ha contado la propia escritora, "fue la primera (y es la única) vez que me he encontrado con algo que entendí como prejuicio sexual, prejuicio contra mí como mujer escritora, por parte de un editor; y me pareció tan idiota, tan grotesco, que me equivoqué al ver que era también importante".

En noviembre de 1971 fue el turno de la premio Nobel Doris Lessing, que publicó su novela corta 'Report on the Threatened City'. En ella, alguien amenaza con destruir a una ciudad y sus habitantes. Conforme las investigaciones se desarrollan, se descubre que esa amenaza proviene del espacio exterior.

Relato con galardón

Arthur C. Clarke ganó el Nébula con un relato para 'Playboy'

Algunos de los relatos publicados en 'Playboy' resultaron premiados. No solo galardones internos ('Frozen Journey' ganó el de mejor relato publicado en la revista en 1980), sino mundiales y muy importantes: Arthur C. Clarke obtuvo con 'A Meeting with Medusa' el Nébula, el más importante para relatos y novelas de ciencia ficción y fantasía publicados en Estados Unidos. Era la primera vez que un relato publicado en la revista se llevaba este galardón. Le Guin también estuvo nominada por 'Nine Lives'.

'A Meeting with Medusa' cuenta la historia de una expedición a la atmósfera de Júpiter con una sorpresa desagradable: alienígenas con forma de medusa y manta flotan en el lugar. Sin embargo, hay un relato más trascendental de Clarke publicado en 'Playboy': 'Marque F para Frankenstein', publicado en 1964, empieza con la inquietante premisa de que todos los teléfonos del mundo sonaron a la vez en una madrugada.

Esa red telefónica cada vez más interconectada inspiró a Tim Berners Lee para la creación de la World Wide Web: "Creo que puedo afirmar que soy el padrino (con las implicaciones buenas y malas que eso tiene) de la web", dijo Clarke en una entrevista de 2003. Berners-Lee la había leído cuando era un niño y con los años le reconoció la inspiración, según el escritor.

Estos escritores compartieron números y páginas con otros literatos, porque no solo se publicó ciencia ficción: 'Playboy' acogió a los maestros del llamado nuevo periodismo o de la generación 'beat', como Truman Capote y Jack Kerouac, respectivamente, o a escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez. Stephen King publicó un poema en 2009, en el mismo número en el que Marge Simpson se desnudaba. Incluso el padre de 'Charlie y la fábrica de chocolate’, Roald Dahl, publicó relatos picantes.

Entre tanto desnudo, había hueco para el reporterismo o para maravillarse con medusas en Júpiter, redes globales interconectadas, bomberos que perseguían la lectura o inteligencias artificiales con oscuras y perversas intenciones.

