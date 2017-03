Los liberales aguantan el pulso de la ultraderecha y ganan las elecciones en Holanda

El partido liberal conservador del primer ministro Mark Rutte ha aguantado el pulso del ultraderechista Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), que obtendría 31 escaños, muy lejos de los 76 necesarios para una mayoría absoluta. De cumplirse la previsión de Ipsos a pie de urna y los primeros resultados disponibles, Rutte podría repetir como primer ministro, aunque tiene difícil la formación de gobierno en un parlamento muy fragmentado.

El partido ultraderechista e islamófobo de Geert Wilders, Partido por la Libertad (PVV), obtendría 19 escaños y quedaría en segundo lugar empatado con el CDA -Democracia Cristiana- y el D66 -socioliberal progresista-, según los datos publicados por la agencia Ipsos y encargados por la cadena pública de noticias, NOS, y el canal RTL. Las encuestas se basan en los resultados previos obtenidos en 40 colegios electorales representativos.

Tan solo unos minutos después de conocerse la previsión de resultados, Geert Wilders publicaba el siguiente tuit: "Gracias a los votantes del PVV. Hemos subido en escaños. Es una primera victoria ¡Y todavía no he acabado con Rutte!".

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 de marzo de 2017

De acuerdo con estos resultados, la ultraderecha solo habría subido cuatro escaños, mientras que los liberales del primer ministro habrían perdido 10. La participación parece haber llegado al 82%, la más alta en los últimos 31 años.

Antes de la medianoche, cuando empezaban a aparecer los primeros resultados, el el primer ministro Mark Rutte se apresuró a hacer declaraciones públicas. "Parece que somos el partido más votado por tercera vez consecutiva. Los Países Bajos han detenido al populismo".

Verdes, los grandes triunfadores

Es de destacar el auge del partido Izquierda Verde (GL), que pasaría de 4 a 16 escaños, situándose en tercer lugar. Eso se debe en gran parte al varapalo que se llevarían los laboristas holandeses, PdvA, que pasarían de 38 a 9 asientos en el parlamento. Los votantes han castigado el actual pacto de gobierno entre los laboristas y los liberales de Rutte, que ha puesto en práctica medidas de austeridad.

El Partido Socialista, más radical que el D66, obtendría según el sondeo 14 escaños. Así ha reaccionado la Izquierda Verde al anuncio de los primeros sondeos.

"El país está claramente mejor que en 2012, pero no hemos conseguido convencer a nuestros votantes para que nos vuelvan a apoyar", ha señalado el líder del PdvA, el gran perdedor de la noche. "Nuestro partido, junto con el VVD [del primer ministro mark Rutte] ha sacado a nuestro país de la crisis económica de una forma justa y respetable. Felicito al VVD, que se ha convertido en el principal partido, a pesar de haber perdido escaños".

Por su parte, el líder parlamentario del VVD se ha lamentado por su compañero de gobierno, el Partido Laborista holandés. "Hemos mejorado el país, a pesar de reformas dolorosas. Es genial que sigamos siendo el principal partido. Creo que el resultado de los laboristas es desafortunado, ellos han trabajado con nosotros. Es doloroso ver que están siendo castigados por el trabajo que han hecho".

Holanda se caracteriza por su complejidad para formar gobierno, ya que nunca un partido ha logrado obtener mayoría absoluta. El país ha tenido gobiernos de coalición desde hace más de un siglo y, a partir de ahora, comenzarán las negociaciones para formar Ejecutivo. Según el diario NRC es la primera vez en más de medio siglo que se necesitarán cuatro partidos para formar una coalición de gobierno.

En estos comicios han participado 28 partidos, muchos de ellos de reciente formación. Hasta este miércoles, 17 partidos tenían representación en el parlamento y se espera que en torno a 13 consigan asientos en la cámara. En esta jornada, 12,9 millones de holandeses estaban llamados a las urnas.

En estas elecciones se han presentado un total de 1.114 candidatos, de los cuales 393 son mujeres (35,3%) y 721 hombres. El candidato más mayor es el artista visual Johan Haas, de 93 años, y la más joven, Malou Herstel, de 17 años. Ambos están en la lista del Partido por los Animales.

Los resultados oficiales no se conocerán hasta el próximo 21 de marzo, día en el que el consejo electoral del país dará a conocer el reparto definitivo de escaños en sesión parlamentaria.

En las últimas décadas, la política holandesa ha estado marcada por el debilitamiento de los tres principales partidos de centro, derecha e izquierda. Estos partidos han pasado de controlar el 80% del electorado en los años ochenta a alrededor del 40% este año.

Reacciones de líderes europeos

El político socialista alemán y expresidente del Parlamento Europeo ha tardado muy poco en reaccionar a la previsión de resultados. "Wilders no puede ganar las elecciones holandesas. Me siento aliviado, pero hay que seguir luchando por una Europa libre y abierta".

Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen. Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten. — Martin Schulz (@MartinSchulz) March 15, 2017

El Ministerio de Exteriores alemán ha sido todavía más franco: "Una gran mayoría de votantes holandeses han rechazado a los populistas euroescépticos. Son buenas noticias. Te necesitamos para una Europa fuerte".

Large majority of Dutch voters have rejected anti European populists. That's good news. We need you for a strong #Europe! #tk2017 @MinBZ — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 15 de marzo de 2017

De acuerdo con el portavoz de la Comisión Europea, el presidente Jean-Claude Juncker ha hablado con el primer ministro holandés para felicitarle por los resultados.