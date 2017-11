Carmena y Colau reivindican el entendimiento: "Madrid y Barcelona nos queremos"

"Madrid y Barcelona nos queremos". Así han reivindicado una vez más las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau el entendimiento entre las instituciones, como ya hicieron la última vez que coincidieron en el Intermedio para pedir "diálogo" entre los gobiernos de Rajoy y Puigdemont antes del referéndum del 1-O. "Mientras los grandes gobiernos no saben ni cómo hablarse", las ciudades "se quieren", y "Madrid y Barcelona se quieren más que nunca", ha asegurado Colau".

Colau también ha mostrado su solidaridad con Madrid por la intervención de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda que se agrava con la paralización cautelar de obras públicas. "Toda nuestra solidaridad con Madrid por esta pelea sobre la financiación", ha lanzado la regidora, después de defender que las ciudades "tienen que tener más poder para que los ciudadanos tengan más poder".

Las alcaldesas de Madrid y Barcelona han vuelto a coincidir en la capital, en unas jornadas sobre participación ciudadana y democracia abierta a las que han dado el pistoletazo de salida. Manuela Carmena y Ada Colau han coincidido en que si el siglo XX fue el de la democracia porque se implantó el sufragio universal, el XXI en el que nos encontramos debe ser el de "las mujeres y el feminismo".

La revolución democrática del siglo XXI "será feminista o no será, será de abajo a arriba o no será, será de las ciudades o no será", ha clamado la alcaldesa de Barcelona mientras que su homóloga en Madrid ha abogado por trabajar desde las instituciones para "acabar con el patriarcado" e instaurar una "cultura de las mujeres".

Colau ha recordado las múltiples manifestaciones que este viernes se han producido en varias ciudades en apoyo de la víctima de violación en los San Fermines de 2016 que se enfrenta estos días al juicio contra sus agresores. "Ayer miles de mujeres y hombres dijeron que somos la manada y que ninguna mujer que sufre una agresión sexual está sola", ha subrayado la edil de Barcelona. Colau ha recordando los movimientos sociales entre los que se encuentran logros de las sufragistas e hitos posteriores que han conseguido que las mujeres sean iguales ante la ley, aunque para la regidora aún "queda mucho por conquistar" porque la sociedad actual sigue siendo "machista y patriarcal".

Por eso se ha comprometido a "trabajar con fuerza, alegría e ilusión" para hacer que "el siglo XXI sea el punto de inflexión feminista, que sea el siglo de las mujeres, el de la participación con el empoderamiento de las mujeres. Lo deseo por todas y todos para tener ciudades más humanas", ha reclamado Colau desde el Teatro Español, donde ha compartido junto a Carmena en el Festival de Tecnologías de la Participación 'Ciudades Democráticas'.

El "miedo" despierta al fascismo

La alcaldesa de Barcelona también se ha referido al auge que están teniendo en Europa los partidos de extrema derecha. Para Colau, "la incertidumbre y el miedo" que genera la crisis de la democracia sirve como "caldo de cultivo crisis para el fascismo", aunque considera que también puede ayudar, como ocurrió con el 15M, a que los movimientos sociales puedan escribir el futuro.

Tanto Carmena, como Colau han coincidido en que para que la democracia funcione "debe haber mucha proximidad" y esa cercanía se da en las ciudades y de instituciones como los ayuntamientos.

Por eso ambas han reivindicado los procesos de participación abiertos que existen en estos momentos en las dos ciudades en las que gobiernan. Colau considera que la crisis de la democracia formal por "los poderes en la sombra y la corrupción" se combate desde las ciudades y la participación ciudadana es una vía para ello.

Carmena considera que estos espacios de participación suponen que "la nueva democracia que está naciendo" porque es "más real". Esta nueva democracia más participativa "está transformando la relación entre ciudadanos y gobernantes" consiguiendo que los primeros "tengan más protagonismo", según ha detallado.