Miles de personas se manifiestan en Madrid por el derecho a una vivienda digna

Esta tarde, el famoso grito de “Sí se puede” que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca entona en cada intento de paralizar un desahucio y que se convirtió en un lema por el derecho a la vivienda digna, ha vuelto a sonar con fuerza en las calles de Madrid, en una marcha que ha transcurrido desde la Plaza de Jacinto Benavente hasta El Parque de la Cornisa, donde se ha cerrado el acto con un festival en el que participan varios artistas, como el cantautor Nacho Vegas.

“Una ley como una casa” se podía leer en la cabecera. Éste también es el eslogan de la convocatoria, que ha congregado a unas 4.000 personas -según la organización- que participan en las distintas Plataformas de Afectados por la Hipoteca en la Comunidad de Madrid, y en otros colectivos en lucha por mejorar la situación habitacional de la ciudadanía.

Una niña durante la manifestación OLMO CALVO

“Necesitamos vivienda, estamos solicitando alquiler social, desde hace dos años, para mi familia”, dice Encarna, una manifestante que asegura vivir en un piso ocupado en Vallecas ante la falta de medios para adquirir vivienda. Esteban le acompaña y explica que la Plataforma del barrio ha ocupado varios bloques para 11 familias con 16 niños y puntualiza que “la ocupación se da porque los sueldos de 500 euros y el alquiler de 500 euros, es una política de vivienda inaceptable”.

Mohamed tuvo que huir con su familia desde su país en llamas, Siria. Ahora vive en Alcobendas, donde llegó dentro del marco de reubicación. Ha acudido a esta manifestación junto a su mujer e hijos, así como con otra familia refugiada, porque “la mayoría de los refugiados cuando terminamos el programa de acogida, nos encontramos con un gran problema, que es la falta de vivienda. Si no hay sitio para vivir ni trabajo, no tenemos futuro”, explica al mismo tiempo que puntualiza que “el problema del derecho a la vivienda es para españoles, refugiados y mucha más gente”.

Un momento de la concentración de la PAH OLMO CALVO

Varias manifestantes levantan globos verdes OLMO CALVO

Marisa es activista en la PAH de Móstoles tras detectar a varios “desahucios y gente sin casa” en su localidad y esta tarde no ha querido dejar pasar la convocatoria. “Yo no estoy afectada, pero eso no quiere decir que tengas que protestar solamente cuando pisan tu callo, hay que salir a la calle por el derecho de todo el mundo, como estamos haciendo hoy”, ha comentado.

“Fuera buitres de nuestras casas”, “Hoy venimos a luchar por el alquiler social” o “Derecho a techo”, son algunas de los mensajes coreados en esta cita familiar, que ha transcurrido en tono festivo y reivindicativo.

Durante el recorrido, la manifestación ha hecho una parada especial en la Puerta del Sol frente al edificio de la Comunidad de Madrid, donde simbólicamente se han explotado todos los globos rojos y se ha leído un manifiesto para denunciar que en Madrid se producen “más de 20 desahucios al día y hay más de 300.000 viviendas vacías”. También se ha hecho mención especial a la Iniciativa Legislativa Ciudadana (ILP) o “Ley urgente por el derecho a la vivienda para la Comunidad de Madrid”, que ha sido promovida por la Coordinadora de Viviendas de Madrid, La Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones y se ha presentado en la Asamblea con 76.773 firmas.

Irene Montero en la manifestación de la PAH celebrada en Madrid OLMO CALVO

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, se ha sumado la protesta en apoyo a esta iniciativa, a la que se ha referido como “ ‘esa ley como una casa’ que necesita Madrid para que la vivienda sea un derecho y que no haya ni gente sin casa, ni casa sin gente”. Además, ha expresado su respaldo a “los vecinos y vecinas de Madrid que salen a defender que la vivienda es un derecho y no un bien para especular, que es lo que ha hecho con ella el Partido Popular”.