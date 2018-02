Un edil del PP de Boadilla: "PSOE, Ciudadanos y Podemos no pueden mirar a los ojos a los padres de Diana Quer"

En su estrategia de confrontar con el resto de partidos a propósito de su iniciativa para ampliar los casos de la prisión permanente revisable, el Partido Popular está presentando mociones en los ayuntamientos para que todos los grupos tengan que posicionarse sobre este tipo de cadena perpetua implantada en 2015 para los delitos muy graves y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional y que la oposición trata de derogar en el Congreso.

En uno de esos debates, el pasado 26 de enero, el presidente del Partido Popular en Boadilla del Monte, Raimundo Hérraiz segundo teniente alcalde en este municipio madrileño y exdiputado regional, ha dicho que el resto de partidos "no puede mirar a los ojos de los padres de jóvenes asesinadas" como Diana Quer, de quien ha recordado que había estudiado en un instituto de Boadilla, a Sandra Palo o Marta del Castillo.

Herráiz ha llegado a poner en duda que el Estado deba rehabilitar a esos delincuentes, una obligación que establece la Constitución Española y que inspira toda la política penitenciaria. El concejal del PP ha deseado que los asesinos " sufran y se pudran en la cárcel". En su durísimo discurso, el dirigente popular ha llegado a dudar de que el resto de partidos -y ha citado a PSOE, Ciudadanos y Podemos-Izquierda Unida- quieran castigar a los terroristas islámicos "que tanto daño han causado".

"PSOE, Ciudadanos y Podemos-Izquierda Unida no quieren la prisión permanente para seres despreciables como el asesino de Moaña que degolló a sus hijas, Amaya y Candela, de cuatro y nueve años de edad, con una radial. Ha sido el primer asesino condenado a prisión permanente revisable. Vayan a decirle a la madre de esa niña que quieren que ese hombre salga un día a la calle", ha reprochado al resto de partidos con representación en el Pleno.

PSOE, Ciudadanos y Podemos-Izquierda Unida no quieren la prisión permanente revisable. ¿Por qué? ¿Por qué hay que apiadarse de estos asesinos? ¿Por todos los medios hay que tratar de reinsertarlos? Yo le voy a decir lo que quiero, quiero que se pudran en la cárcel y que sufran tanto como han hecho sufrir y un día después de muchos años en prisión, de muchos años en prisión, si un juez decide que ya están preparados para salir, que solo entonces puedan pisar la calle y si no es así, que salgan de la calle con los pies por delante, porque no merecen ni mi compasión ni la de la mayoría de los españoles".