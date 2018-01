Aplausos al paso de la carroza LGTBI en Vallecas: "Aquí todo el mundo es bienvenido"

Comenzaba el ruido de los tambores y con ellos la cabalgata. Pese a la lluvia, los niños y familias, en un ambiente totalmente festivo, se han preparado para disfrutar de la cita más esperada del año para los pequeños de la casa y hacer una buena recolecta de caramelos. En el desfile participan asociaciones y vecinos del barrio, regalando una tarde de ilusión. Justo antes de la llegada del Rey Gaspar, abría paso la carroza del Orgullo Vallekano y la Mesa de Igualdad, que ha defendido la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI y ha sido aplaudida en numerosas ocasiones.

Acelerando el paso por la Avenida de Pablo Neruda, David e Ismael, padre e hijo, se disponían a llegar a tiempo hasta las naves desde donde han salido las carrozas. Ambos han venido desde el distrito de Ciudad Lineal porque el pequeño ha participado en la comitiva más mágica del año. Mientras él se ha quedado pensando en si comerse más caramelos de los que iba a repartir, su padre ha mostrado su opinión la carroza LGTBI: "se ha hecho mucho ruido sobre la polémica generada". Además, se ha mostrado "totalmente a favor de apoyar la diversidad en un día como hoy".

Al grito de “viva las reinas” o “Prohibida, guapa”, muchos de los asistentes han querido mostrar su apoyo a la carroza. Al final de la Calle Palomeras, un grupo numeroso de varias familias han coreado a su paso; “orgullo vallecano, orgullo vallecano”.

Para Ana, que ha presenciado junto a sus hijos el paso de La Prohibida, Dnoé Lamis, Roma Calderón y el resto del séquito (todos ellos ataviados con pijamas de animales), la carroza "le ha parecido genial". “Tanto ruido para nada. Ha desfilado una persona más igual que cualquier otra, y no me importa su condición sexual como tampoco me importa la de los demás”, refiriéndose a La Prohibida.

Algo parecido ha opinado Javier, que ha calificado de “muy normal” y “muy entretenida” la cabalgata de su barrio, “a pesar de los vaticinios extraños”, ha puntualizado refiriéndose a algunas reacciones que se han dado en las filas del Partido Popular o Ciudadanos.

Con lluvia, villancicos, mucho amor y muchas ganas de aportar nuestro granito de arena en esta magnífica Cabalgata de Reyes Magos de #Vallecas #noeraparatanto #Animaletesporladiversidad pic.twitter.com/lT38ddtCfz — Orgullo Vallekano (@orgullovallekas) 5 de enero de 2018

También, Brígido, un vecino de Vallecas que ha acudido a la cita con sus nietos, ha mostrado una opinión muy similar: "¿Qué más da? Aquí todo el mundo es bienvenido", ha insistido. A juicio de Patricuia, otra residente vallecana, "los niños tienen que saber que hay de todo".

En ese sentido y a pesar de la polémica, el séquito de Melchor, Gaspar y Baltasar ha sido este año --además de mágico-- más igualitario y diverso en este barrio madrileño. La carroza impulsada por Orgullo Vallekano y la Mesa de Igualdad del barrio desfila este viernes defendiendo la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI con el lema "todos som@s las reinas de nuestras vidas" junto a otras quince carrozas.

preparando el desfile de la cabalgata. ¿Vamos muy provocador@s? pic.twitter.com/WNImX7KRA8 — La Prohibida (@la_prohibida) 5 de enero de 2018

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también ha lamentado el "poco tacto" de algunos grupos, en referencia al Partido Popular y Ciudadanos, por convertir en un "escándalo" lo que en realidad eran "exageraciones" a raíz de una "noticia absolutamente falsa".

"Me imagino a niños y niñas viendo una cabalgata en la que poder ver tantos modelos diferentes y encontrar alguno que tenga que ver con lo que él o ella es o siente y eso tiene que ser sanador", ha afirmado Roma Calderón en una entrevista a eldiario.es, una de las protagonistas que desfilará en la caravana en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

La asociación ultra 'Liga Pro Derechos Humanos' llegó a pedir que se apartase esta carroza de la cabalgata de Reyes, una medida "cautelarísima" que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 18 de Madrid rechazó estimar.