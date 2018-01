El PP pide la dimisión del portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción por "mentir"

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha pedido este martes la dimisión del portavoz de Ciudadanos en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción por "mentir" y "hacer trilerismo político".

El consejero de Presidencia y portavoz Ángel Garrido alega que no existía, como aludió Ciudadanos, un "error de forma" en la petición de comparecencia de la presidenta ante la comisión por la providencia judicial "traspapelada", sino un "informe de la letrada mayor de la Asamblea" que rechazaba la solicitud por "ser contraria a la legalidad". En Ciudadanos niegan que exista tal informe.

La Mesa de la Asamblea discutió el lunes sobre la solicitud aprobada en la comisión de investigación sobre corrupción para que Cifuentes diera explicaciones sobre la polémica con las actas del Canal de Isabel II. Tenía que dar el último visto bueno. Según fuentes parlamentarias, la comparecencia del número dos de la presidenta, Ángel Garrido, "pasó sin problemas por la mesa, pero cuando llegó la de Cifuentes se pronunció la secretaria técnica diciendo que no era objeto de la comisión".

Teniendo en cuenta este criterio, Ciudadanos cambió el sentido de su voto y se opuso a que se enfrentara a las preguntas de los diputados, lo que frenó la comparecencia. El diputado César Zafra dijo que apoyarían que esto sucediera si la solicitud se ajustaba a forma y este martes han activado una petición de comparecencia que la Mesa de la Asamblea calificó en abril y que se refiere al caso Lezo y al papel de Cifuentes en los Consejos de Administración del Canal. Si los grupos de la oposición la apoyan en la Mesa que se celebrará el miércoles, podría llevar a Cifuentes a la comisión el próximo 2 de febrero.

"Dado que ayer no pudo salir adelante, les anuncio que vamos a ser nosotros los que vamos a pedir la comparecencia el próximo día dos", ha dicho el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado, justificando que ahora se activa "respetando el reglamento" y teniendo en cuenta que su cambio de criterio el martes se debió a "lo que dijo la secretaria técnica". "Los servicios jurídicos nos dijeron que tal y como estaba formulada no se podía tramitar y sugerían que no se llevara al comisión de investigación y se planteara la posibilidad de presentarla en presidencia", ha explicado.

Garrido ha denunciado sobre este asunto que esta solicitud se produjo antes de que los diputados pidieran al Gobierno los documentos del Canal de Isabel II relacionados con el caso Lezo que negó durante meses pese a que tenía una providencia judicial que daba vía libre para entregarlos. "Es trilerismo político", ha denunciado, y ha amenazado con querellarse contra Ciudadanos.