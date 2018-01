Repion da el salto al Madrid de la mano de Fantini

La banda camarguesa Repion sigue dando pasos en su consolidación dentro de la escena indie nacional y dará el salto a Madrid el próximo 19 de enero con un concierto en el que compartirán escenario junto a Fantini, el grupo del músico y actor Carlos García, una actuación que se celebrará en Sala Costello de la capital (Calle Caballero de Gracia, 10) a partir de las 21.00 horas.

Repion se ha se ha convertido en una de las bandas emergentes más interesantes del país consiguiendo la atención de público y prensa. Hace poco protagonizaron los conciertos de Radio 3 y se han alzado con los galardones de diversos certámenes nacionales, al tiempo que se encuentran presentando su nuevo disco, 'Amapola Dueles', grabado en los estudios Moon River de Santander bajo la supervisión de Fernando Macaya.

La banda de Maliaño se formó a finales de 2011 y ya en 2012 y 2013 llegó a la final del Certamen de Música Joven de Cantabria, resultando ganadores el segundo año. En 2014, Repion publicó su primer disco, titulado 'La Lágrima y la Naranja', trabajo que les permitió crecer en seguidores y actuaciones en directo, ganando concursos y certámenes a nivel nacional.

En 2015, la revista especializada Mondo Sonoro reconoció a Repion como 'Mejor Banda del Año'. Además, el grupo ha participado en Conciertos de Radio 3 de RTVE y ha ofrecido conciertos fuera de Cantabria, en ciudades como Bilbao o Barcelona.

Por su parte, Fantini es la nueva apuesta del músico y actor Carlos García, el que fuera protagonista de las series 'Amar en Tiempos Revueltos' y 'Homicidios' y capitaneara la banda Días Extraños. Se encuentran a caballo entre The War in Drugs, Fleet Foxes y Last Shadow Puppets y están inmersos en la presentación de su nuevo trabajo homómino.