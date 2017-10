"Cada vez quedan menos nostálgicos en el mundo del cómic"

Jesús García Sierra, conocido popularmente como Yexus, es uno de los críticos y divulgadores del mundo del cómic más reconocidos en nuestro país. Fue Premio del Salón de Barcelona a la Mejor Labor Divulgativa en 2008 y presenta este mes de octubre su sexto libro, titulado 'Al Williamson, el último aventurero'.

Se puede decir que llevas toda la vida dedicado al cómic. ¿Qué fue lo que te enganchó a este mundo para que te adentrases en él?

Siempre me ha atraído el universo de la imagen, de lo visual, del dibujo. Y más si cuenta una historia: es un mundo que me atrae y me seduce con sus infinitas posibilidades. Porque primero fui lector, claro -y lo sigo siendo-, e incluso dibujante, antes de profundizar en su lenguaje, sus autores o la historia del medio. Es algo que me sigue maravillando y produciendo emociones.

Te has centrado en figuras como Sergio Toppi, Max y Bernie Wrightson y ahora le dedicas un libro a Al Williamson. ¿Qué hace que te decantes por elegir a un ilustrador?

Tiene que tener algo distinto para mí, una chispa en su arte o en su narrativa que me aporte algo nuevo o que remueva algo en mi interior. También aprecio mucho el capítulo estético, es decir, que ese autor me atraiga visualmente con un estilo singular y determinado, por la razón que sea: el perfeccionismo, la elegancia, el experimento, la síntesis…

Nunca se habían hecho monográficos de Bernie Wrightson, ni en Estados Unidos. Cuándo te centras en un ilustrador, ¿buscas reivindicar esa figura dentro del mundo del cómic o difundir su trabajo de manera más documental?

Un poco de ambas cosas. Primero, reivindicar su obra dentro y fuera del cómic, aunque normalmente los buenos aficionados ya lo conocen, por lo que me interesa mucho difundirlos entre el público generalista. Es decir, al que no es lector habitual de cómic pero tiene sensibilidad y cultura para poder disfrutarlo. Después, sí, me gusta analizar a fondo el trabajo de esos autores e intentar aportar algo más que lo puramente superficial, indagar a fondo y ofrecer información valiosa a los que ya les interesaba pero no los conocían a fondo.

¿Qué encontrará el lector en 'Al Williamson, el último aventurero'?

Un repaso muy detallado a la vida y la carrera de este gran autor americano que falleció en 2010, un gigante del dibujo y el último representante de la aventura clásica: la protagonizada por pilotos del espacio, agentes secretos, piratas, espadachines y cowboys, por mujeres hermosas y apuestos héroes. Hay una rigurosa documentación pero también testimonios, anécdotas y detalles a menudo desconocidos, además de una cuidadosa selección de imágenes reproducidas a gran tamaño y con muy buena calidad.

Portada de 'Al Williamson, el último aventurero'.

¿Tus libros están dirigidos al público general o al amante del cómic en particular?

Espero poder compatibilizar los dos tipos de lector. Creo que ofrezco la información necesaria para contextualizar los hechos y que el no iniciado se pueda acercar al libro sin problemas. Además, los datos técnicos o la pura datografía se combinan totalmente con los aspectos humanos y creativos del personaje, algo que puede interesar a cualquiera. Por otra parte, he hecho un estudio muy cuidadoso, un trabajo de años, y espero que eso permita al lector especializado encontrar mucha información completamente nueva.

¿Cuál será tu siguiente proyecto?

No puedo adelantar nada concreto porque yo mismo no lo tengo decidido. Aparte de mis colaboraciones habituales en prensa y revistas, quizá forme parte de algún otro proyecto de la colección 'Grafikalismos', donde se publicó mi libro sobre Bernie Wrightson.

¿Cómo ves en la actualidad el mundo del cómic? ¿Es un mundo de nostálgicos o existen jóvenes promesas?

Cada vez quedan menos nostálgicos en el mundo del cómic -yo mismo lo soy a veces- pero la industria y el arte del cómic se dirigen cada vez más hacia delante. Hay fantásticos autores actuales y cada vez aparecen más, con sólidas y renovadoras propuestas.