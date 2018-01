Rafael Lombilla dimite como alcalde de Puente Viesgo tras 26 años en el cargo

El alcalde de Puente Viesgo, Rafael Lombilla (PRC), ha presentado su renuncia al cargo que ocupa desde 1991 para dar el relevo al actual teniente de alcalde, el también regionalista Óscar Villegas.

Lombilla registró ayer en el Ayuntamiento su renuncia, de la que tomará conocimiento al Corporación municipal en un Pleno que se celebrará el próximo día 9. Cuatro días más tarde, el sábado 13, está previsto que tome posesión su sucesor.

En declaraciones a Europa Press, el todavía alcalde ha explicado que no hay más razones, ni personales ni políticas, para su renuncia que los muchos años que lleva dedicado "intensamente" a su labor al frente de la Alcaldía.

Una decisión que "ya tenía tomada" hace tiempo y con la que pretende, además, que su sucesor en el cargo tenga año y medio antes de que acabe la legislatura "para que se vaya rodando" en su nuevo cometido.

"Son muchos años, me he dedicado muy intensamente a ello, no hay más razones que esa", ha recalcado Lombilla, quien se va satisfecho de su gestión en estos 27 años y con el "orgullo" de haber podido estar al servicio de sus vecinos durante tanto tiempo.

Ahora sólo le queda el "último acto": dar el bastón de mando a su sucesor, que estará al frente de un equipo de gobierno en el que el PRC cuenta con una amplia mayoría absoluta, con nueve de los once ediles.