Revilla vende Cantabria en Fitur como "un oasis de paz sin separatismos ni broncas idiotas"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha definido a Cantabria en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid como "un oasis de paz sin separatismos ni broncas idiotas", criticando duramente la "barbaridad" que han hecho en Cataluña "unos señores que se han saltado la ley" y que, con ello, "se han cargado el territorio más rico de España".

Así se ha dirigido a los presentes en el estand de la comunidad en Fitur durante su tradicional discurso del Día de Cantabria. Ha resaltado que su labor es vender, como la de todos, pero que él lo tiene "mas fácil que los demás" porque cuenta con "el mejor producto: Cantabria Infinita".

Revilla ha subrayado la "enajenación" de los gobernantes catalanes y ha recalcado, en contraposición a la situación que se vive allí, que en Cantabria "nadie te va a cuestionar de dónde eres". Ha enfatizado que "es cántabro el que ama a Cantabria", no solo el que nace, y ha asegurado que si pudiese modificar el Estatuto de Autonomía, lo haría para que "fuese ciudadano de pleno derecho" en ese caso.

No obstante, ha reprochado al Gobierno de España que "no haya tenido percepción" de lo que ocurría en Cataluña. Ha afirmado que "no le preocupa ni Puigdemont ni Junqueras, sino los dos millones de catalanes que antes estaban encantados con España y ahora no".

Durante el acto, en el que han estado presentes las principales autoridades de la región, tanto el consejero de Turismo, Francisco Martín, como la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el propio Revilla han hecho hincapié en el crecimiento de Cantabria durante el pasado año y han augurado un 2018 "todavía mejor".

Tanto es así que el Gobierno de Cantabria se ha permitido sacar pecho de la promoción turística del Año Jubilar calificándola de un "éxito absoluto" por el propio Martín, puntualizando que ha sido así, "diga lo que diga la oposición". Y esta no ha sido la única referencia que el Ejecutivo ha hecho al PP, a quién ha recordado que Cantabria es la comunidad que "más ha reducido el paro de España a pesar de que Mariano Rajoy no nos paga", en palabras de Revilla.

Estand de Cantabria en Fitur | RUBÉN ALONSO

#VolverACabárceno

Tal y como se había anunciado, el recién inaugurado Centro Botín y el Año Jubilar iban a copar el espacio que ocupa Cantabria en este evento. Sin embargo, el principal reclamo ha sido un photo call enorme de un gorila de "muy mal humor porque quiere volver a Cabárceno", y en el que decenas de personas se han fotografiado.

Ese ha sido el "secretillo" que anunció el consejero de turismo la semana pasada en la presentación del estand, y que tenía como objetivo "conseguir mucha actividad en las redes sociales", bajo el hashtag #VolverACabárceno. Asimismo, desde primera hora de la mañana, el artista cántabro Francisco Santibañez, que actualmente expone sus obras en el Centro de Arte Laneomudejar de Madrid, ha realizado en directo una alegoría de las cuevas prehistóricas de la comunidad.

Finalmente, el presidente de Cantabria, tras enumerar los atractivos geográficos y gastronómicos de la región señalando que "no hay ningún lugar en el mundo que pueda ofertar tanto en tan poco espacio", ha concluido su extenso discurso con un "viva Cantabria" y un "viva España" que han desatado la ovación de los presentes.