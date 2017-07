Ciudadanos acusa al Gobierno de Revilla de "premiar" a un diputado tránsfuga para garantizarse la mayoría

Mayoría del PP en Santander

Frente a la dureza que ambos diputados de Ciudadanos han mostrado contra el bipartito PRC-PSOE, su posición con respecto al escenario político que se plantea en Santander ha sido mucho más tibia, a pesar de que el PP también se ha apoyado reiteradamente en los dos ediles de C's esta legislatura (tanto Íñigo de la Serna como Gema Igual consiguieron su investidura gracias a ellos).

Álvarez ha reconocido a preguntas de eldiario.es que en la tarde del jueves mantuvo una reunión con la actual alcaldesa de la ciudad, con la que mantiene "buena sintonía", y que se mantiene a la "expectativa" sobre los pasos que se vayan dando en el Consistorio. De hecho, ha señalado que David González y Cora Vielva, los dos concejales que han abandonado Ciudadanos, aún no han comunicado su marcha en el Ayuntamiento y, por tanto, tampoco se han iniciado los trámites para disolver el grupo municipal.

Ante esta situación, Álvarez e Igual han acordado "esperar" a que los ediles den este paso y, posteriormente, "seguir manteniendo conversaciones" para ver cómo se procede. De todas formas, el portavoz de Ciudadanos ha explicado que el partido remitirá al Ayuntamiento un escrito para "dejar claro" que González y Vielva ya no forman parte de C's, de modo que se acelere todo el proceso.

A pesar de que el PP de Santander no descarta, por el momento, gobernar apoyándose en dos tránsfugas, Ciudadanos mantiene la esperanza de que eso no suceda. "Los números son claros. El PP tiene 13 concejales y, sin los votos de los tres no adscritos (incluye aquí a Antonio Mantecón, que fue expulsado de Ganemos), el PP tendría la mayoría absoluta. Es una aritmética aplastante", ha sostenido el popular actor y humorista.

De todas formas, desde la formación naranja confían todavía en que los concejales "recapaciten" y "entreguen sus actas", de modo que "corra lista" y lleguen al Consistorio santanderinos dos nuevos representantes. Se da la paradoja de que el número tres en el Ayuntamiento es también Juan Ramón Carrancio, uno de los principales protagonistas de esta revuelta interna.