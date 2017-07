Podemos Cantabria reconoce la necesidad de unas primarias sujetas a la decisión definitiva de la dirección nacional

La dirección nacional de Podemos cambia de criterio y legitima al Consejo Ciudadano Autonómico del partido en Cantabria como órgano de representación tras la dimisión de Julio Revuelta como secretario general el pasado mes de junio. Por su parte, los responsables de este organismo garantizan la "continuidad del proyecto" iniciado hace un año, reconocen la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de primarias, pero aseguran que es competencia de Madrid convocarlas.

Tras la dimisión de Revuelta, desde la dirección estatal trasladaron la necesidad de establecer una gestora para resolver la situación, pero ante la advertencia de los representantes autonómicos de que "no iba a ser bien recibida", han decidido "apoyar" el órgano coordinado por Alberto Gavín.

Precisamente este último ha comparecido este miércoles por primera vez ante los medios desde que la Secretaría General de la formación morada quedara desierta, acompañado por el responsable de Acción Institucional y Municipalismo, Luis del Piñal, y la responsable de Participación, Mercedes González.

Gavín ha hecho hincapié en que desde la dirección nacional les han dejado claro que "no habrá primarias antes de que no se cumplan los 18 meses reglamentarios desde unas anteriores". A pesar de ello, considera importante que se convoquen "cuanto antes", aunque también ha subrayado que "centrar todo" en ello desde este momento sería "un error importante".

Ha subrayado que "no puede haber primarias todos los años" y ha puesto de manifiesto que sus votantes e inscritos están "algo cansados de este tipo de procesos en los que se producen unas dinámicas más caníbales que constructivas". "En Podemos a veces se anteponen los liderazgos a las ideas", ha reconocido.

Así pues, hasta que se convoquen primarias, ha destacado que el Consejo es la "única opción para mantener la autonomía" de la formación en Cantabria. "La decisión la toma Madrid a instancias nuestra ya que la gestora no iba a ser de agrado, ni bien recibida por ningún estamento del partido", ha explicado.

El recién nombrado coordinador ha asegurado que su cargo "no es un premio, sino una responsabilidad" y ha querido dejar claro que no se confunda su figura con la de un secretario general. "Soy el representante legal", ha afirmado. Y es que, según ha resaltado, el objetivo es "conformar una marea cántabra y continuar con los proyectos presentados en la Asamblea Arronti Cantabria", celebrada hace un mes.

Cuestionado por los medios, Gavín ha valorado el recién anuncio del diputado Alberto Bolado de dejar la política al finalizar la legislatura. Ha asegurado que "debería comparecer ante los medios" y ha señalado que puede deberse al "acelerado desgaste que le ha supuesto el sacrificio personal tan importante" que ha hecho.

"Ha tomado esa decisión, me parece correcta, no estamos aquí para vivir de la política, somos una herramienta y si considera que ya no puede cumplir con esa función, respeto completamente su decisión", al tiempo que ha descartado que este hecho tenga que ver con lo que está ocurriendo en la formación morada. "A mí no me ha trasladado los motivos de la misma", ha expresado.

Encuentros con los círculos

Alberto Gavín ha confirmado que el organismo que él coordina acudirá a las dos encuentros de círculos convocados para esta semana. El primero de ellos tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en la propia sede del partido, La Moraduca, convocado por ellos mismos, y el otro será sábado 15 de julio, a partir de las 10.30 horas, en el salón de actos de Comisiones Obreras, convocado por los círculos de Santander, Astillero-Camargo, Valle de Buelna, Medio Cudeyo/Entrambasaguas, Valle de Cayón y Santoña.

Gavín ha explicado que, tras la dimisión de Julio Revuelta, varios círculos decidieron convocar el encuentro del sábado 15 de julio pero, "dado que el tiempo de rendición de cuentas que tenía el Consejo Ciudadano Autonómico estaba limitado", la Ejecutiva tomó la decisión de hacer un encuentro dos días antes que "no se acotará temporalmente".

Previamente a la dimisión de Julio Revuelta lo hicieron como miembros del Consejo Ciudadano Autonómico, el órgano de dirección política, Daniel Ahumada, Ruth Ruiz, Concepción Fernández, Mabel Ojeda y Victoriano Fernández. Y a ellos, se unieron posteriormente José Manuel González y Marta Romero, situación que evidenciaba las tensiones internas que vive el partido.