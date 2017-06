Ciudadanos, al PRC-PSOE: "No cuenten con nosotros para el próximo presupuesto"

"Ya pueden ir buscando otro partido con el que negociar los próximos presupuestos", ha avisado el parlamentario 'naranja' a socialistas y regionalistas durante el Debate sobre el Estado de la Región. "No cuenten con nosotros para el próximo presupuesto", ha remachado Gómez, después de aludir al posible incumplimiento de la gratuidad de los libros de texto en Primaria a partir del próximo curso escolar.

Ha sido durante una intervención en la que el portavoz del Grupo Mixto-Cs ha ido repasando, área por área, la gestión del bipartito en los últimos meses y, también, en lo que va de Legislatura, aprovechando que esta sesión coincide con el ecuador de la misma.

A modo de resumen y balance, Gómez ha reconocido las "muy buenas palabras e intenciones" del Ejecutivo autonómico, pero considera que "los hechos hablan en su contra". Y cuando "se les aprieta un poco", regionalistas y socialistas "buscan todo tipo de excusas" para "dirigir la responsabilidad a otros"

"No pueden pretender escurrir el bulto permanentemente", les ha recriminado Gómez, que cree que los dirigentes del PRC y PSOE se han convertido en unos "auténticos profesionales de escurrir el bulto", algo que más que una "costumbre" es ya el "leitmotiv de su quehacer diario".

De hecho, ha definido los dos últimos años del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla con la palabra "excusas". También ha rechazado que se achaque la situación actual a la "herencia recibida", como hizo en su día el anterior Gobierno del PP, presidido por Ignacio Diego, entrando así en una "espiral surrealista".

Y cree que más que "un giro de 180 grados", la coalición PRC-PSOE han dado uno "de 360 grados", al decir que "lo iban a cambiar todo para no cambiar nada".

"En sanidad seguimos dándole vueltas al dinero de Valdecilla, en Educación prometieron consensos y ni está ni se le espera, en Industria seguimos sin saber hacia dónde vamos y ni siquiera de dónde venimos, mantenemos esa querencia tan suya de los grandes proyectos para Cantabria que nos dejan las arcas regionales vacías y aportan absolutamente nada, siguen despilfarrando dinero de todos los cántabros", ha manifestado Rubén Gómez, para citar en este último sentido la Fundación Comillas o, anteriormente, los fallidos proyectos fabriles GFB y Néstor Martin, o el Racing de Santander.

Con esto, y tras considerar que el discurso de la herencia recibida tiene "corto recorrido" y llega un momento en el que "mirar permanentemente por el retrovisor ya no cuela", el parlamentario del partido que a nivel nacional lidera Albert Rivera ha afeado al bipartito que haya decidido que "si no pueden mirar hacia atrás", recurran entonces a "echar balones fuera culpando de todo al Gobierno de España", asunto que ha centrado buena parte del discurso de Revilla en este Debate.

Y aunque Gómez ha admitido igualmente que el Estado "ha incumplido muchas de las promesas" hechas a Cantabria, como el pago de las partidas de las obras del Hospital Valdecilla, ha dicho que le "cuesta" diferenciar "quién tiene más responsabilidad o culpa", si el PP regional -que prometió dicho abono hasta "en dos ocasiones"- o los 'populares' a nivel nacional, que finalmente han incumplido su promesa.

"Lo que está claro es que la culpa es del Partido Popular. Donde lo ubiquen geográficamente es cosa suya", ha indicado Gómez a regionalistas y socialistas, a los que ha culpado de que la legislatura "empezó mal" por el pacto de investidura que el PRC suscribió con Podemos para que Revilla fuera presidente y gobernara en coalición con los socialistas.

Con este acuerdo, ha agregado el portavoz de Cs, el regionalista consiguió "la presidencia gratuita", y los podemitas, "una foto". Y después, tras las elecciones nacionales, la formación de Pablo Iglesias "mostró su verdadera cara", porque al margen del "show y las performances" centraron su política en "erosionar" al socio de Gobierno de Revilla, el PSOE, dentro de la "obsesión" de los podemitas por "fagocitar" a los socialistas.

Y entre tanto, Cs llegó a un acuerdo con el tandem de Gobierno para sacar adelante los presupuestos de 2017, que por primera vez en dos décadas no se aprobaron ni entraron en vigor el primer día del año. A cambio del consenso, y al margen de la retirada de la reforma fiscal prevista, la formación naranja exigió otras medidas, como la gratuidad de libros de texto en Primaria el próximo curso, más ayudas para los ganaderos, más dotaciones para la prevención de incendios, priorizar las ayudas para el alquiler social, aumentar la plantilla de personal sanitario, o aumentar el número de plazas para personas dependientes.

Y en algunos de esos asuntos, Ciudadanos va a ser "inflexible". "No vamos a consentir que se recorte en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales" o en inversión productiva, ha avisado Gómez, que ha censurado otras cuestiones, como la falta de consenso en educación para, por ejemplo, aprobar el calendario escolar.

En este marco, también ha aludido a la posibilidad de que no se ponga en marcha la gratuidad de los libros de texto acordada para el próximo curso en Primaria, punto en el que el portavoz de Cs ha advertido al PRC-PSOE que en este tema "no valen excusas" y tienen que cumplir el acuerdo. Y si no, el pacto "estará roto y ya pueden ir buscando otro partido con el que negociar los próximos presupuestos".

Si no hay una aclaración o rectificación para que quede "bien clara" la gratuidad de los libros de texto, "no cuenten con nosotros para el próximo presupuesto", ha insistido Rubén Gómez.