PSOE votará en contra de los presupuestos porque son "continuistas en los errores del pasado"

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander votará en contra de los presupuestos municipales de 2018 elaborados por el equipo de Gobierno (PP), a los que además ha presentado una enmienda a la totalidad, porque son "malos" para la ciudad y "continuistas en los errores del pasado".

El portavoz socialista, Pedro Casares, ha explicado este viernes en rueda de prensa los motivos por los que, un año más, el PSOE no puede apoyar las cuentas municipales y las enmienda en su totalidad. "No se debe solo a la política presupuestaria o financiera, sino al modelo de ciudad y la gestión que el PP está haciendo en la capital de Cantabria, ha dicho.

En la argumentación de la enmienda, Casares ha indicado que el PSOE critica la "nula voluntad de negociación" del PP con los grupos para elaborar los presupuestos cuando se trata de un "documento clave" para la ciudad.

"Nos han facilitado el presupuesto cuando ya se había iniciado el trámite y solo cabían ya enmiendas y, como saben, el miércoles se nos convocó a los grupos a una reunión con la alcaldesa a la que acudimos por educación, porque es un insulto citarnos un día antes de que acabase el plazo de enmiendas", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que, con ello, la regidora, Gema Igual, solo quería "la foto de un diálogo ficticio e inexistente".

Por otro lado, ha lamentado la "incertidumbre" de las cuentas con motivos de las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 que, aunque "no se conocen aún en su totalidad" y por ello PSOE y PRC han solicitado un pleno extraordinario, ya se pueden ver en el documento elaborado por el PP.

Casares ha señalado que el presupuesto contempla una partida de dos millones de euros de los casi siete que hay que devolver a la Fundación Caja Cantabria del convenio de la residencia de Cazoña, otros 500.000 euros para el convenio urbanístico de Fuentellata y otro medio millón "mínimo" para empezar la redacción del nuevo planeamiento.

El portavoz del PSOE también ha criticado la "incertidumbre" en los ingresos previstos por la plusvalía, que el PP ha fijado en 11 millones de euros y que debido a las recientes sentencias "es posible que no se lleguen a ingresar"; y además ha denunciado que los presupuestos son "irreales" porque el PP "nunca cumple lo que aprueba".

Prueba de ello, ha dicho, es que en 2016 el 22% de los ingresos no se ejecutaron ni tampoco el 34% de los gastos, siendo "especialmente llamativo que el 87% de lo presupuestado como inversiones, es decir, 70 millones de euros, nos se gastaron".

Al mismo tiempo, el dirigente socialista ha denunciado que, en estos presupuestos, el PP sigue "consolidando las subidas de impuestos y tasas de los últimos años", con el caso del IBI como el más "sangrante" ya que, según Casares, se han presupuestado ingresos por este impuesto de 57 millones en 2018, "un 80% más que los 32 de 2007".

Además, ha criticado las "prioridades del PP" que presupuesta sólo siete millones para políticas sociales pero "más de la mitad lo aportará el Gobierno de Cantabria" y continuará en la línea de "un ausencia total de políticas reales de empleo" porque, a pesar de contar Santander con 12.000 desempleados, solo destinará 140.000 euros al Pacto Local por el Empleo.

"Para que se hagan una idea de la magnitud, la ciudad está gastando este año seis millones en un proyecto tan cuestionado como el del Metro-TUS, lo que demuestra que no es una cuestión de dinero sino de prioridades políticas", ha manifestado Casares, que también ha criticado que solo haya "27 millones de inversiones reales, que en realidad no llegan a los 20", y que ha augurado que no se ejecutarán como "ocurre reiteradamente".

Sobre la amortización de deuda, ha señalado que el presupuesto "contempla importantes partidas", en total 10 millones de euros, pero que, a su juicio, será más porque el PP tiene "obsesión" por amortizar deuda, como ejemplo ha dicho que en 2016 se contempló dedicar a ello 15 millones y se pagaron finalmente 27 "con cargo a los famosos remanentes de tesorería".

Casares ha avisado que, con estas cuentas, "el PP continúa privatizando servicios municipales", con 50 millones del presupuesto que gestionarán empresas privadas. Como ejemplos ha citado que Alsa gestionará 2,6 millones del presupuesto del TUS, lo que supone un 20% más que en 2017, y Ascán-Geaser gestionará 17,8 millones, 200.000 euros más que este año.

Ha advertido de las empresas, sociedades y organismos públicos dependientes del Ayuntamiento gestionarán más de 23 millones, "mucho dinero público que a nuestro juicio requeriría de mayor control" por la "realidad compleja de estas empresas" que, en el caso de Santurban por ejemplo, "todo el dinero que gestiona es del Gobierno de Cantabria".

En este sentido, ha ensalzado que todas las partidas del Ejecutivo regional (PRC-PSOE) con Santander aumentan en estas cuentas, mientras que el Gobierno del Estado aportará "cero euros" en transferencias al Ayuntamiento, según las cuentas elaboradas por el PP.