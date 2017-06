Halagos, buenos presagios y protestas en el acto inaugural del Centro Botín

Tras cinco años de obras y dos de retraso, llegó el día. El Centro Botín abrió sus puertas este viernes 23 de junio ante el revuelo y la expectación que despertó entre los santanderinos la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, en el acto inaugural.

Y es que desde al menos una hora antes de la llegada prevista de los monarcas, el cerco de seguridad instalado en torno al proyecto más importante de la Fundación Botín, se encontraba repleto de gente de todas las edades a la espera de poder ver a los jefes del Estado.

Sin embargo, no todos iban a ser curiosos o partidarios de lo que iba a acontecer en este día. En primera fila, justo al lado de la pasarela por la que fueron desfilando los máximos representantes de la vida política, económica, cultural y social de Cantabria y España para acceder al recinto, se situaba un grupo de unos quince manifestantes que portaban carteles en contra de la reciente compra del Banco Popular por parte del Santander por 1 euro.

En las pancartas que sostenían se podía leer el hashtag #AfectadosPopular, así como los mensajes 'Ofertón Banco Popular' y 'Se vende Banco por 1 euro', acompañadas de gritos de 'fuera, fuera' constantes y sonidos de silbatos. Y es que la caída del Banco Popular -comprado por el Santander- ha conllevado para sus accionistas la pérdida todo su capital, entre ellos, ahorradores de buena fe.

Un grupo de afectados por la caída del Banco Popular se han concentrado frente al Centro Botín. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

El auditorio del Centro Botín, lugar elegido para los discursos inaugurales de las distintas personalidades, se fue llenando poco a poco -desde las 12.00 del mediodía- por las 300 personalidades invitadas al acto. No se echó en falta a nadie; familia Botín, los principales representantes de la política, economía y cultura de la comunidad, e incluso el nuevo jefe de Policía de Cantabria.

Como era de esperar, los últimos en llegar fueron los Reyes, acompañados por el exalcalde de Santander y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros. Todos ellos, custodiados por amplias medidas de seguridad en todo momento.

El último y más esperado discurso fue el del Rey Felipe VI. El monarca destacó el Centro Botín como un "nuevo motor e "icono de cultura y progreso de la sociedad" y un "foco de desarrollo para Cantabria y España" y que servirá para situarlos "en el mundo del arte".

En la que ha supuesto su primera visita conjunta a la capital cántabra desde su coronación, Felipe VI subrayó que el Centro Botín es "un motor de desarrollo social y personal con el que ganamos todos". "No es fácil convertir las grandes ideas en realidades tangibles", señaló.

Asimismo, resaltó que el Centro Botín es un "proyecto innovador" y "un espacio ciudadano, para el arte, la formación y la cultura con vocación de excelencia", "excelencia del lugar", frente a la "magnífica Bahía" de Santander; de "una idea", con un programa formativo, cultural y artístico; y del "edificio", obra de Renzo Piano.

En su opinión, Piano "ha vuelto a demostrar aquí su compromiso con el entorno y su capacidad para generar espacios de encuentro que mejoren las ciudades y la vida de las personas".

El acto arrancó con la intervención del presidente de la Fundación Botín, Javier Botín, que rememoró las palabras de su padre, el banquero Emilio Botín e ideólogo del proyecto, de que este centro "es el proyecto más social", "más global" y "más local" de la entidad en sus más de medio siglo de historia.

Botín remarcó que el proyecto que se inauguraba aspira a convertirse en un "referente cotidiano" para la vida de los santanderinos y a ser un "lugar de encuentro" para los mismos.

Además, hizo hincapié en que este centro de arte, diseñado por Renzo Piano, quiere ser un "referente de las artes plásticas", "despertar la creatividad" y "ayudar a dinamizar Cantabria" hacia un "turismo cultural" y aumentar el número de visitantes nacionales y extranjeros, así como "generar riqueza económica y social".

Don Felipe y doña Letizia durante su recorrido por la exposición del artista contemporáneo belga Carsten Höller. | CSMR

En este punto, Botín detalló que hasta el momento de la inauguración más de 80.000 santanderinos y cántabros han solicitado su pase permanente al Centro, que permitirá acceder a las exposiciones de forma gratuita, y más de 3.000 personas se han hecho "Amigos" del edificio, algo que es "muy importante" porque "sin ellos este lugar no tendría sentido".

Tras él, intervino el arquitecto genovés Renzo Piano, autor del proyecto y cuyas palabras fueron en italiano. Los elogios para Santander fueron constantes, a la que calificó como una ciudad "extraordinaria". Según recalcó, un arquitecto "debe amar la ciudad donde construye, si no no funciona". "Emilio me enseñó a amar esta ciudad", apostilló.

Piano consiguió arrancar las sonrisas de los asistentes al recordar las conversaciones que mantuvo al inicio de este proyecto con el fallecido Emilio Botín. "Cuando me encargó el proyecto yo hablaba en italiano despacito y él en español también despacito y nos entendíamos perfectamente", ha dicho Piano, que espera que "con este proyecto la gente recuerde a Emilio".

Los recuerdos a Emilio Botín fueron una constante en todos los discursos, e incluso se visualizaron varios vídeos, uno de ellos en el que se pudo escuchar su voz cuando anunció el proyecto en 2010.

Tras las cristaleras

El propio arquitecto italiano fue el encargado de dar la orden de descubrir las cristaleras del auditorio, puesto que comenzaron cubiertas. Poco a poco la cortina fue ascendiendo, ante la atónita y expectante mirada de los allí presentes como si de un gran tesoro se tratase, hasta dejar al descubierto las vistas de la Bahía de Santander, momento que arrancó la segunda ovación cerrada de la mañana, tras la de la llegada de los monarcas.

Sin embargo, como dice el refrán, 'nunca llueve a gusto de todos' y, en este caso, fue la niebla la que truncó los planes del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien comenzó su discurso, incidiendo en el aplazamiento de la visita de los monarcas a Liébana, por culpa de este fenómeno meteorológico.

Vista general del auditorio del Centro Botín durante la intervención de Don Felipe. | CSMR

A pesar de ello, optó por ver el lado positivo y afirmó que "no hay mal que por bien no venga", puesto que de esta forma, los Reyes "volverán pronto a Cantabria, por segunda vez en este Año Jubilar Lebaniego". Tirando de humor, insinuó a los monarcas que "podían viajar por carretera para conocer así, las necesidades de mejora que tienen los accesos a Liébana".

Revilla también tuvo palabras para el que fuera ideólogo de este proyecto y que, falleció en septiembre de 2014. "¡Cuánto daría él por estar presente!", exclamó, al tiempo que recordó y agradeció su contribución, presente por toda la región. Lo definió como una persona "entrañable" y con la que, según dijo, fraguó una "importante amistad".

La Plaza Emilio Botín

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, anunció durante su participación en el acto que la plaza que rodea al Centro Botín recibirá el nombre de Emilio Botín, el banquero que "paseó el nombre de la ciudad por todo el mundo" y "empeñó su palabra y su tesón impagable en impulsar" este nuevo edificio emblemático de Santander, al que calificó como un "tesoro cultural de valor incalculable".

Igual tuvo un guiño con el que fue su antecesor en el cargo y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, poniendo en valor su aportación al desarrollo del proyecto. "Para mí es un honor y comparto esa emoción mirándote a los ojos, Íñigo", resaltó.

"Hoy es el primer día del resto de la vida de una ciudad con vocación cosmopolita", subrayó la regidora, que también aprovechó para dar a conocer que el Ayuntamiento entregará el próximo 28 de septiembre la Medalla de Oro de Santander a la Fundación Botín, saldando así, en sus propias palabras, "la deuda permanente de gratitud" de la ciudad con la entidad.

Superado el 'día uno' del Centro Botín, tras una inversión de unos 100 millones de euros y los halagos y buenos presagios desprendidos durante su inauguración, queda por saber si finalmente este proyecto cumple con su objetivo de seguir el 'efecto Guggenheim', convirtiéndolo así en un revulsivo para la comunidad.