Otegi dice a PNV que "no hay margen" para que este sábado no se manifieste tras el encarcelamiento del Govern

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha dirigido este viernes al PNV para decirle que "no hay margen" para que mañana no se manifieste por las calles de Bilbao para mostrar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, más después de que ayer se encarcelara a los miembros del Govern. Tras advertir de que el Estado "está poniendo en marcha una democracia a la turca", ha mostrado su convicción de que "el ataque antidemocrático no se va a limitar a Catalunya".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Otegi y la representante de ELA Amaia Muñoa han procedido a la lectura de un texto en la que han destacado "la importancia" de la marcha que recorrerá la capital vizcaína este sábado bajo el lema 'No al 155. Democracia y derecho a decidir'.

Ambos han reiterado que "las medidas impuestas" para aplicar este precepto de la Carta Magna "no eran más que un ataque directo contra Catalunya, su autogobierno y la democracia", y por lo tanto, era de "una gravedad extrema".

Sin embargo, consideran que ahora esta "gravedad" es mayor porque "ayer el Estado español dio un nuevo paso en su actitud violenta y encarceló a representantes del Govern catalán".

"Han encarcelado a representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía catalana por el mero hecho de poner las vías para que los catalanes puedan expresar su opinión, por poner urnas, en definitiva, por hacer política y defender la democracia", ha apuntado.

En este sentido, han dicho "alto y claro" que "los representantes del Govern encarcelados y los activistas sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son presos políticos".

Arnaldo Otegi ha afirmado que "todo esto no ha hecho más que dejar en evidencia, una vez más, el carácter antidemocrático y autoritario del Estado español", que "no ofrece ninguna garantía democrática a los pueblos y ciudadanía que allí viven".

A su juicio, "el Estado español no admite que existan pueblos y personas que trabajan para que la ciudadanía puede decidir su futuro político, económico y social, y su respuesta se limita a la violencia". "Ha renunciado a seducir a los pueblos y a la ciudadanía, y no le queda más herramienta que la de la fuerza, como pudimos comprobar ayer con el encarcelamiento de los representantes del Govern", ha subrayado.

En todo caso, ha advertido de que "el ataque antidemocrático no se va a limitar a Catalunya". "Más de un representante del PP ha manifestado que van a actuar contra todos aquellos que pongan en práctica la democracia y el derecho a decidir. El mensaje del Estado es claro: 'conformaos con lo que tenéis porque, de lo contrario, vais a sufrir recortes en vuestro autogobierno o, lo que es peor, conoceréis la cárcel'", ha apuntado.

"DEMOCRACIA A LA TURCA"

Por ello, cree que el Gobierno del PP "está poniendo en marcha una democracia a la turca, y ha venido para quedarse". "Ése es, y no otro, el principal objetivo de la puesta en práctica del artículo 155", ha asegurado.

Para Otegi, los vascos "se juegan mucho ante esta situación", como su autogobierno, su futuro político, económico y social. "La situación es muy grave porque el Estado español ha decidido seguir con su involución antidemocrática. Quienes creemos en nuestro autogobierno y en la defensa de los derechos que nos corresponden como pueblo y ciudadanos, no podemos quedarnos en casa", ha subrayado.

En este contexto, ha realizado un llamamiento a "todos los que se sienten demócratas a salir mañana a las calles de Bilbao". "Mañana tenemos la primera oportunidad para empezar a construir el muro democrático de Euskal Herria", ha afirmado.

MANIFESTACIÓN DE BILBAO

El líder de EH Bildu ha señalado que no tienen todavía notificación oficial del PNV de que participará en la manifestación de mañana y ha asegurado que, "desde el inicio de esta iniciativa plural, se han mantenido los contactos oportunos" con la formación jeltzale, que ha estado "informada en todo momento de los pasos que estaba dando esta plataforma plural".

"Esperamos y deseamos que el PNV se sume a esta manifestación porque la situación antidemocrática es muy grave y ése es nuestro deseo. Creemos que mañana en Bilbao todos los demócratas tienen que ocupar las calles y, en ese sentido, entendiendo que, al final, es una decisión soberana que nosotros respetaremos por parte del PNV, creemos que mañana no hay margen para no estar en las calles de Bilbao", ha aseverado.

La manifestación ha sido convocada por EH Bildu, ELA, LAB, ESK, Steilas, CNT, Etxalde, EHNE y Gure Esku Dago, y a ella se han adherido otros partidos y organizaciones como Podemos, Ezker Anitza-IU, Ernai, Independentistak, Eguzki, Berri Otxoak, Bilgune Feminista, Getariako Txikota Elkarte Soziala, Komite Internazionalistak, Hitz eta Hitz, Emakumeen Munduko Martxa, Bizkaiko Emakume Asanblada, Erabakizaleak, Brujas y Diversas y Askapena.