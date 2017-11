Profesionales debaten en Bilbao sobre la aportación del diseño a la mejora de las ciudades en 'Citis & Design'

Según han informado el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, este acto se enmarca en la Semana del Diseño 'Dweek 2017', que tendrá lugar desde el día 16 hasta el 23 de noviembre en la capital vizcaína.

Durante tres horas, 'Cities & Design', abordará el papel de la práctica del diseño en la generación de unas condiciones favorables para aportar múltiples soluciones a las actuales y complejas necesidades sociales. Contará como panelistas internacionales del sector como Ezio Manzini, profesor emérito de Diseño para la Innovación Social en Elisava, profesor honorífico del Politécnico de Milan y profesor visitante de las Universidades de Tongji (Shanghai) y Jiangnan (Wuxi).

También participará Itziar Pobes, Service designer & Project Brain en We Question Our Project, y Georgina Voss, catedrática y especialista en Estudios Analíticos y Diseño en el London College of Communication (Universidad de Bellas Artes de Londres).

Según han explicado ambas instituciones, aquellas personas interesadas en la evolución y tendencias de los servicios para la ciudad podrán conocer la aportación de esta disciplina en los procesos de creación o mejora de servicios diseñados desde la Administración para las ciudades y sus habitantes. Las personas participantes podrán, además, compartir sus propias experiencias con los y las panelistas en una sesión posterior de networking.

'Dweek 2017' es un evento impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia que aglutina las principales novedades y tendencias del sector del diseño y de las industrias creativas, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas de este sector en la ciudad y en el Territorio.

Durante los ocho días que engloba el programa 'Dweek 2017', miles de profesionales de este sector participarán en las 42 actividades previstas que tendrán lugar, principalmente, en Azkuna Zentroa. Entre otras, se celebrarán conferencias, workshops, exhibiciones, talleres para familias, masterclass y encuentros con expertos y expertas referentes del sector. Además, en esta edición 'Dweek 2017' sale a la calle con varias acciones que tiene como objetivo acercar este sector a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia organizan este certamen con los objetivos de impulsar el diseño como un sector con capacidad de generar actividad económica y empleo cualificado, y poner en valor las industrias creativas del Territorio, que suman más de 5.700 empresas y dan trabajo a más de 19.000 profesionales en Bilbao y Bizkaia. En Euskadi, 35.600 personas trabajan en este sector, por lo que el 53,7% de las personas que se dedican profesionalmente al diseño y a las industrias creativas desarrollan su trabajo en Bilbao y Bizkaia.

RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO

La apuesta de Bilbao-Bizkaia por el diseño fue reconocida en 2014 por la UNESCO, al incorporarla en su Red de Ciudades Creativas. La ciudad y el Territorio trabajan conjuntamente para hacer del diseño y la creatividad "un eje vertebrador de transformación urbana, con vocación y capacidad para favorecer el desarrollo económico y social".

Con su inclusión en este foro, Bilbao-Bizkaia forma parte de un selecto grupo de ciudades globales, del que forman parte Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Pekín, Shanghai y Shenzhen (China), Montreal (Canadá), Seúl (Corea del Sur), Nagoya y Kobe (Japón), Saint Étienne (Francia) y Graz (Austria), entre otras. Junto a Bilbao fueron aceptadas en 2014 Helsinki (Finlandia), Turín (Italia), Curitiba (Brasil) y Dundee (Reino Unido).