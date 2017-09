Tapia realiza un balance "satisfactorio" de su política a pesar de la crisis industrial

'Industria', con 64 menciones, fue tras 'autogobierno' (77) una de las palabras más empleadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y por los portavoces de la oposición en el debate de política general que celebró el Parlamento Vasco la pasada semana. Pero no acaparó los titulares. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP llevan semanas exigiendo soluciones al Gobierno y, en particular, a la consejera de Desarrollo Económico (Industria), Arantxa Tapia, ante lo que entienden como una crisis industrial con casos como el de La Naval o el de CNA-Fagor, CEL o Xey. Tapia ha explicado este martes que no aprecia una situación "extraordinaria" que le obligue a comparecer en el Parlamento Vasco y, en la presentación del balance de las políticas industriales del período 2014-2016, ha reiterado que la intermediación del Ejecutivo con las empresas al borde del abismo funciona: de 175 casos atendidos en ese trienio se lograron resultados satisfactorios en 165 y se salvaron "22.000 empleos".

"Creo que el trabajo de un Gobierno y de mí misma como consejera de Industria es atender a todas y cada una de las empresas. Es la labor del día a día y no es nada extraordinario. Por lo tanto, creo que no existe un motivo por el cual haya que comparecer [en el Parlamento para hablar de la crisis industrial]. Hemos sufrido una crisis y hemos atendido todos y cada uno de los problemas y lo seguimos haciendo. No es un trabajo extraordinario", ha explicado Tapia a los periodistas en la rueda de prensa en la que se han presentado los balances del período 2014-2016.

La consejera ha recordado, además, que muchas de esas negociaciones empresariales son "confidenciales" y exigen "discreción". En este sentido, ha aplaudido que en las últimas horas La Naval y el armador neerlandés que intentó llevarse a las bravas un barco en construcción la pasada semana hayan alcanzado un acuerdo para terminar el encargo. "La Naval no se puede permitir incidentes como éste. [...] Hay que colaborar en que el concurso de acreedores sea ordenado", ha apuntado la consejera.

Así las cosas, Tapia mantendrá su agenda y pospondrá al 16 de octubre la presentación en la Cámara del plan de industria aprobado en julio y para finales de año quedará la comparecencia en torno al nuevo plan de internacionalización. "Los portavoces pueden decir lo que quieran dentro del ámbito parlamentario, pero esto no es ningún desprecio", ha zanjado Tapia a preguntas de los periodistas.

Balance "satisfactorio"

En este escenario, el Gobierno ha hecho públicos los balances de sus anteriores planes de industria e internacionalización, los relativos al período 2014-2016. Respecto al primero, ha tenido una ejecución presupuestaria del 72% (354 millones), que asciende al 98% si se tiene en cuenta el dinero destinado a préstamos a empresas invertido por el Instituto Vasco de Finanzas y los programas que se ejecutarán con retraso. "Se ha conseguido mantener la relevancia del sector industrial en su aportación al PIB, pasando del 23,8% al 24% sobre el VAB [Valor Añadido Bruto] a precios básicos", se lee en el informe del Ejecutivo.

En cuanto al segundo, la ejecución ha sido de 60 millones (84%). Las exportaciones han crecido un 4,7% y el número de empresas que venden al extranjero ha pasado de 13.547 a 14.838. Es "especialmente relevante" el número de exportadores "regulares", que han subido de 2.940 a 4.868 en tres años (+65%).

Por otro lado, Tapia ha anunciado la ampliación del programa 'renove' de máquina industrial "ante la demanda del sector". El presupuesto pasa de 9 a 12 millones. En tres años "se han visto beneficiadas 891 empresas" y "la inversión inducida ha superado los 320 millones". El plan subvenciona el 15% del gasto acreditado de la compra de maquinaria industrial hasta 70.000 euros por pieza y 100.000 por empresa.