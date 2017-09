Podemos diagnostica que Urkullu "suspende en todas las asignaturas"

Para el portavoz de Podemos, Lander Martínez, el Gobierno de Iñigo Urkullu "es como un mal bombero que no se entera de los incendios y llega tarde" a apagarlos. En el pleno de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco, la formación morada ha diagnosticado que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE "suspende en todas las asignaturas".

Podemos, al contrario que el PP y que EH Bildu, no ha hecho girar su discurso en torno a Cataluña y al autogobierno y ha traído el debate al "oasis vasco", a los problemas de educación, sanidad, ayudas sociales o igualdad en Euskadi, citando incluso asuntos como la polémica en torno a los alardes de Hondarribia. "Después de escucharle, señor Urkullu, quién diría que en Euskadi hay problemas graves o que no tenemos un buen Gobierno. Pero la realidad es justo la contraria. Tenemos problemas y vaya si los tenemos", ha enfatizado Martínez, quien entiende que la gestión no se mide en la cantidad de planes, "planecitos" y medidas aprobadas, sino en su eficacia.

Para Podemos, el Gobierno de Urkullu está pagando el "alto coste" de haber pactado los presupuestos vascos con el PP y de firmar acuerdos con Mariano Rajoy. "El PP pinta y manda más que nunca en la política vasca", ha señalado Martínez, quien incluso ha hablado de la "falta de escrupulosos" de los nacionalistas vascos por pactar con "cualquiera" a cambio de "un puñado de euros".

Podemos ha dedicado buena parte de su discurso a los problemas de la industria vasca. Martínez ha leído una serie de titulares de prensa sobre el paro, la crisis de grandes empresas como La Naval o sobre la precariedad laboral. "¿Se sienten orgullosos de su gestión? ¿Creen de verdad que pueden defender la gestión de su Gobierno de estos meses mirando a la cara a los trabajadores?", se ha preguntado el también secretario de Organización de la formación de los círculos en Euskadi. Martínez ha lamentado que Euskadi haya mirado para otro lado con el astillero mientras Andalucía (PSOE) y Galicia (PP) sí han apoyado a empresas navales.

Además de Martínez, en la sesión parlamentaria ha intervenido otro portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, de IU. En su alocución, se ha referido también a la crisis industrial. Y ha concluido dirigiéndose a Urkullu y a su equipo: "En Euskadi necesitamos otras políticas y no precisamente las políticas que aplican ustedes de la mano del PP".