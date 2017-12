UGT y FSA recurren el decreto del euskera recién aprobado y piden su suspensión

“No es de recibo que el derecho a utilizar una segunda lengua en la Administración, hablada por un pequeño porcentaje de la población, se ponga por encima de un derecho fundamental como el acceso en condiciones de igualdad a la Función Pública en una sociedad, no lo olvidemos, en la cual el 100% de la población es castellanohablante”. A las críticas políticas que ya suscitó el recién aprobado decreto del euskera del Gobierno de Barkos se han sumado ahora las críticas y las reacciones sindicales. Los sindicatos UGT y SPA han recurrido el citado decreto ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN y han pedido su suspensión mientras el tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto. De no suspenderse cautelarmente su aplicación, mantienen ambos sindicatos, “podrían crearse situaciones jurídicas irreversibles”.

El responsable de Administración Núcleo de UGT, Jesús Elizalde, ha explicado que el sindicato recurre el decreto porque “vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía en el acceso a la Administración, quebrantándose con ello la igualdad de oportunidades a la hora del ingreso en la Función Pública”.

El recurso de los dos sindicatos no es el primer contratiempo de carácter jurídico a que se enfrenta este Gobierno. El propio Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, emitió un informe advirtiendo al Gobierno de la posibiliad de vulnerar el derecho de igualdad de condiciones en el acceso a la función pública, ya que la valoración que el decreto otorga al conocimiento del euskera podría influir de forma decisiva en dicho acceso. Tras este informe, el Gobierno introdujo ligeros cambios en su decreto y, apenas una semana más tarde, lo aprobó. Cinco días más tarde, como ha recordado Elizalde, el Ejecutivo aprobó otro decreto foral con el que modificaba la plantilla orgánica de la Administración foral para incluir en determinadas plazas como requisito el conocimiento del euskera. “Una modificación que no ha sido objeto de negociación colectiva, tal como exige el propio decreto”, denuncia Elizalde.

El portavoz sindical ha querido dejar claro que UGT “comparte y apoya muchas de las medidas de fomento del euskera”, pero en este caso se “opone frontalmente” al citado decreto “por la discriminación que genera”.

En su opinión, supone “una paulatina precarización de los derechos laborales del personal castellanohablante, dado que su aplicación generará situaciones de inestabilidad e inseguridad laboral por cuestión lingüística, al introducir la obligación de que haya personal que hable ambas lenguas en puestos que, según la ley y la realidad lingüística navarra, no lo precisan”.