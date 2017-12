La importancia de la proporciones

Cuando, siendo un chaval, acudí a estudiar Sociología y Ciencias Políticas a Madrid, una de las primeras cosas que aprendí fue que las leyes electorales eran neta y sustancialmente políticas. Afectaban al corazón del sistema del poder político. Así, ante las primeras elecciones locales, el PCE propuso, y consiguió, la barrera electoral del 5% para que no entrasen los partidos llamados de extrema izquierda con los que competía espacio. Posteriormente, a los años, se arrepintieron de esa iniciativa porque no pudieron entrar ellos por esa misma barrera electoral. Allá por el año 2005, en el marco del acuerdo presupuestario con IU, el Presidente Zapatero se comprometió a promover una reforma en orden a darle mayor proporcionalidad al sistema de régimen electoral. Me tocó, en razón de mi cargo de responsable de Política Institucional de IU, seguir y proponer medidas para llevar a buen puerto dicho acuerdo. Sin embargo, nada se pudo hacer por aquel entonces. Rubalcaba, portavoz del grupo socialista, arguyó que dotar de más proporcionalidad al sistema dificultaba la consecución de mayorías absolutas y la estabilidad gubernativa.

Ahora, después de 12 años, son muchos los que se lamentan, y se sorprenden, de que en Cataluña exista una mayoría social no independentista pero que el Parlamento, recientemente elegido, cuente con mayoría de escaños independentistas. El polo independentista cuenta con 70 escaños y ha obtenido dos millones sesenta mil votos. El polo no independentista que cuenta con ciento cincuenta mil votos más ha obtenido cinco escaños menos.

Este distorsionado hecho político no es propio de Cataluña. Otras Comunidades Autónomas tienen sistemas electorales similares donde las provincias o territorios vician la proporcionalidad. Cierto es que los sistemas electorales pueden ser más o menos proporcionales. Así, en los sistemas del mundo los hay de todos los colores. Mi preferencia es hacia la proporcionalidad dado que siempre será más higiénico democráticamente tener en las instituciones una representación fiel de la sociedad política. Que ello puede reportar complejidad para formar gobiernos es un hándicap resoluble.

El caso es que el gobierno que represente políticamente a la ciudadanía catalana irá en una dirección que no será la socialmente mayoritaria. También es cierto que a la ciudadanía catalana no se le ha preguntado sobre la independencia sino sobre qué gobierno desea.

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Una cosa es el sistema electoral para constituir gobiernos y otra es el sistema de refrenda para cuestiones claves. Ambos deben estar enmarcados en la legalidad, en el consenso institucional y ser utilizados oportunamente. Y sobre todo, deben ser compatibles. Debemos ser capaces de unir consultas populares con elecciones representativas. No se puede sustituir una cosa por la otra. Para construir gobiernos, elecciones plurales y posteriores acuerdos. Para dirimir cuestiones básicas, si no cabe acuerdo previo, toma de decisión directa y binaria; SI o NO. Pero nunca perder de vista que el acuerdo es el nutriente de la democracia porque debemos convivir entre diferentes.

Por tanto, demos una repensada a nuestro sistema electoral general en orden de dotarlo de mayor proporcionalidad. Sin factores distorsionadores como territorios, hábitats o barreras a las minorías. Navarra es un ejemplo de máxima proporcionalidad. Por otro lado, vivifiquemos nuestro sistema representativo implementando y acompasándolo con otros mecanismos democráticos. Los partidos escucharon al 15M y la mayoría establecieron sistema directos para elección de cargos internos, acuerdos de gobiernos y otros asuntos.

Todo ello con el pulcro, la prudencia, el rigor y la garantía máxima. Porque de lo que se trata es de que nuestra democracia tenga la mayor calidad posible.