Compromís critica el nuevo recorte a la financiación de Comunidad Valenciana

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha criticado hoy "el nuevo recorte" de 353 millones de euros del Gobierno central en la financiación comprometida para la Comunidad Valenciana para 2018 y ha asegurado que "bloquea la prestación de servicios esenciales" en la autonomía.

El Ministerio de Hacienda comunicó ayer al Consell la previsión de la liquidación definitiva del sistema de financiación para 2017, que es la que se percibirá en julio próximo, y que supone una disminución de 353 millones respecto a la previsión anterior.

Para Baldoví esto demuestra "una vez más" que estar "en manos del señor Montoro, del señor Rajoy y del PP es un negocio sumamente negativo para los valencianos".

El portavoz de Compromís, a través de un comunicado, no sólo ha reprochado al Ejecutivo que no cumpla con su deber, "que es aprobar un nuevo sistema de financiación", sino que ha denunciado que el Gobierno "no sea capaz" de dar la financiación que le corresponde a cada comunidad.

"Incluso sin haber hecho lo que les correspondía por ley se atreven a anunciar un nuevo recorte", ha dicho.

En su opinión, los valencianos deben "decir basta" a este Gobierno que es incapaz de otorgar a la Comunidad Valenciana la financiación que le corresponde para prestar los servicios esenciales "en igualdad de condiciones con todos los españoles".