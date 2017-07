Estados Unidos acusa a Corea del Norte de lanzar un misil de medio alcance

Estados Unidos acusa a Corea del Norte de haber probado este lunes un misil de "alcance intermedio" que cayó sobre el Mar de Japón (Mar del Este), sin confirmar si ingresó en la zona económica marítima japonesa.

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ha aseguradoen un comunicado que Corea del Norte "lanzó de nuevo un misil balístico de alcance intermedio" y se limitó a asegurar que EEUU ya ha sido lo suficiente claro sobre su oposición al desarrollo de misiles del régimen de Pyongyang.

En un comunicado, el Comando del Pacífico de Estados Unidos aseguró que detectó el lanzamiento del proyectil, que consideró "un solo lanzamiento basado en tierra de un misil balístico de alcance intermedio" desde la base aérea norcoreana de Panghyon.

Desde la base de Panghyon, el ejército norcoreano disparó en febrero por primera vez su nuevo misil Pukguksong-2, también conocido como KN-15, con un alcance estimado de unos 3.000 kilómetros.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a escoger Twitter para criticar el lanzamiento del misil por Corea del Norte. Literalmente, Trump se ha preguntado si en Pyongyang "tienen algo mejor que hacer con su vida".

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....