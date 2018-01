González:Estoy dispuesto a hablar con Sánchez si me llama y creo que ocurrirá

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Felipe González, se ha mostrado hoy "dispuesto a hablar" con el líder de su partido, Pedro Sánchez, si éste le llama, algo que "no ha ocurrido, pero va a ocurrir", ha pronosticado.

González, que se ha aludido así en una entrevista en la SER a su enfrentamiento con Sánchez y a la ruptura de su relación con él desde antes de que éste ganara las primarias hace siete meses, ha apuntado que esto tiene que ver con una "interpretación no acertada" de su "actuación en las primarias", en las que apoyó a la presidenta andaluza, Susana Díaz.

"Hace mucho tiempo que no hablo con él, lo que no quiere decir que no esté dispuesto; si Pedro Sánchez quiere hablar conmigo, estoy dispuesto, y creo que va a ocurrir; no ha ocurrido pero va a ocurrir", ha tendido la mano.

No obstante, ha señalado que en la actualidad no se "siente representado" por ningún líder político -"tengo cierto sentimiento de orfandad representativa", ha enfatizado- y que se ha tomado un "año sabático del PSOE", lo que consiste en no pronunciarse sobre temas del partido, porque cuando lo hago hay un exceso de emociones", y en "no interferir en el proceso de toma de decisiones y dejar que hagan el recorrido" que tengan que hacer sus actuales dirigentes.

González, que ha dicho que tampoco habla con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde hace al menos tres años y medio, se ha mostrado igualmente dispuesto a hacerlo: "si me llama el presidente para mi es prioritario".

Sí ha confirmado que "alguna vez" ha hablado con el líder de Cs, Albert Rivera, porque éste le llama, aunque no para pedirle consejo, "porque esto tiene que ver con la vejez y yo soy viejo pero tengo la cabeza en el futuro".

Durante la entrevista, el expresidente ha dicho que tiene una "actitud mucho más proactiva" que las de los padres de la Constitución en cuanto a la necesidad de reformar la Carta Magna.

"No estoy de acuerdo con su resistencia a que le toquen la criatura, hay muchas cosas que hacer", ha reclamado, entre ellas "cambiar" el Título Octavo y que el Senado "haga otras cosas".

Convencido de que Rajoy "no sabe qué quiere hacer con España" y de que por eso "no estamos presentes ni en Europa ni en América Latina, ni se nos ve ni se nos espera," -al contrario de lo que, a su juicio, está consiguiendo Portugal-, ha advertido: "que nada se mueva es la peor de las desgracias en un país que necesita reformas y estar presentes en los desafíos europeos".