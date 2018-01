El economista Juan Torres asesora al PSOE tras colaborar con Podemos e IU

Juan Torres es el nuevo asesor económico del PSOE. Tras elaborar el borrador económico del programa de Podemos en 2015 y distanciarse después del partido de Pablo Iglesias, el economista granadino se suma al equipo de asesores de Ferraz. La noticia ha sido confirmada hoy por fuentes de la dirección socialista: “Se trata de una colaboración puntual desde su independencia”.

"Personas del ámbito de la izquierda están colaborando de forma genuina porque les ha atraído el proyecto", añaden las fuentes.

Torres redactó, junto a Vincenç Navarro, el borrador del programa económico de Podemos para las elecciones de 2015. En él, los economistas abogaron por volver a situar la edad de jubilación en los 65 años, rebajar la jornada laboral ordinaria a 35 horas semanales y eliminar los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntaria.

Además, en 2015 se adhirió a un manifiesto en apoyo al candidato de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el poeta Luis García Montero y apareció en un mitin de Gaspar Llamazares en Oviedo. Por aquel entonces Torres afirmó que Podemos no le había vuelto a llamar: "Dejaron de pedirme cosas, no sé si es que no les gustó lo que propuse", lamentó.

Viraje ideológico en Ferraz

El economista comienza a asesorar al PSOE de la mano del Secretario de Economía, Manuel Escudero, uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez, síntoma de un viraje ideológico en las antípodas de las tesis sostenidas por el ex responsable de Economía, Jordi Sevilla.

Escudero, histórico del socialismo muy ligado a Josep Borrell, estuvo al frente del Foro de Economía Progresista lo que le permitió tener un contacto fluido con economistas progresistas como el propio Juan Torres, Lina Gálvez, Yayo Herrero o Juan Laborda.