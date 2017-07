Maroto cree que con la aprobación del techo de gasto Iglesias y Sánchez "se han dado la segunda en la frente"

Durante la presentación dela 'Ruta Social' del PP de Madrid, Maroto ha considerado que con lo que sucedió ayer con la aprobación del techo de gasto "Iglesias y Sánchez se han dado la segunda en la frente". "Están nadando contra corriente. La mayoría de los españoles estamos exigiendo pacto y diálogo entre diferentes", ha sostenido.

Por eso, les ha emplazado a que "dejen de mirar para otro lado" y a que "dejen la confrontación y la bronca y se sumen a esa voz mayoritaria de los españoles que están diciendo que con respeto a las ideas de cada uno, ellos también se sumen al carro del acuerdo".

Maroto ha defendido que "escuchar es hoy en día una exigencia de los ciudadanos y pactar es la otra", por lo que ha sostenido que "los políticos sólo son útiles si hacen eso" y algunos "no han entendido en ese mensaje". A su juicio, se "visten de muchas cosas", pero "al final no es no".