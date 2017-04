PP acusa al Gobierno catalán de "ocultar" que las pensiones no se podrían pagar si no fuera por el Presupuesto nacional

El vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno catalán de "ocultar" que las pensiones en esta región se pagan gracias a la "solidaridad" del Presupuesto nacional. En una entrevista concedida a Europa Press muestra su esperanza de que no se llegue a convocar el referéndum unilateral de independencia y critica al presidente catalán, Carles Puigdemont, por ir a Estados Unidos a reunirse con el expresidente Jimmy Carter y no ir al Senado a la Conferencia de Presidentes.

Maroto se refería a los datos de Seguridad Social según los cuales, Cataluña registró en 2016 un desfase de casi 5.000 millones de euros entre los ingresos por cotizaciones y los gastos en el pago de pensiones.

En su opinión, "el Gobierno de la Generalitat está ocultando que los servicios y las pensiones en Cataluña se pagan gracias a la solidaridad del Presupuesto nacional". El dirigente popular explicó que el Ejecutivo de esta región no "le cuenta" esa información que "es muy importante" a los catalanes.

Según precisó Javier Maroto, "el Presupuesto nacional está sosteniendo las pensiones en muchas comunidades donde por estructura o volumen poblacional son deficitarias" y, recalca, "Cataluña es un hecho evidente".

"Si no estuviese el Gobierno de España detrás, las pensiones tendrían riesgo enorme de no poderse pagar, y eso el Gobierno de Cataluña lo oculta deliberadamente, me parece una lástima", explica. En su opinión, "se debe contar lo que se puede y lo que no se puede hacer, sobre todo si se dice que se defienden los intereses de los catalanes".

EL EJECUTIVO CATALÁN, NERVIOSO POR LA OPERACIÓN DIÁLOGO

El vicesecretario del PP también muestra su esperanza de que "no haya que llegar ni siquiera a la noticia de un referéndum". Según Javier Maroto, esto sería un "enorme fracaso del propio Gobierno de la Generalitat", y desearía que los promotores de la independencia "acaben siendo disuadidos por la propia sociedad catalana".

En este sentido, afirma que los ciudadanos de esta región "están muy cansados de que cada vez que hay un problema se intente solucionar con la independencia, de que se les diga que sus problemas con la sanidad, las políticas sociales, los cercanías, etc, se arregla con la independencia". "Pues no, al día siguiente los problemas son los mismos", exclama.

Maroto se muestra convencido de que la "mejor manera de disuadir a unos políticos irresponsables" es que la sociedad catalana "esté alzando la voz" y critica que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sea capaz de irse a EEUU a reunirse con el expresidente Jimmy Carter y sea "incapaz de acudir a la Conferencia de presidentes donde se habla de política sociales y de infraestructuras", en alusión a su ausencia en el Senado de la última reunión de esta Conferencia. "Tiene un problema de agenda importante, la tiene bastante equivocada", ironiza.

El dirigente popular considera que "lo que más nervioso ha puesto a algunos independentistas" es que se llame "operación diálogo"3 a la actitud del Ejecutivo central con Cataluña. "Cuando se han encontrado un Gobierno que dice que sí se sienta, sí invierte en Cataluña, han perdido razones y la posibilidad de explicar que eran víctimas de una especie de bloqueo", expone al tiempo que recalca que muchos catalanes "no entienden" por qué la Generalitat no participa de ese diálogo.