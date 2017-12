El PP insta a Puigdemont a volver y no seguir con la "matraca" y la "mentira" de que en España se persiguen ideas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recriminado este martes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que siga con la "matraca" y la "misma mentira de siempre" de que en España se persiguen ideas y le ha instando a volver a España en vez de seguir como un "prófugo en Bruselas" mientras sus "compañeros" están "en la cárcel", algo que, a su juicio, sí que es una cuestión para "pedir explicaciones".

Tras asegurar que no se puede ser presidente "desde el exilio", ha dicho que tendrá que dar "algún paso" si quiere intentar formar gobierno.

Así se ha pronunciado después de que Puigdemont haya homenajeado este lunes a su antecesor Francesc Macià afirmando que fue perseguido como él por querer cumplir la voluntad de los catalanes: "Vivimos un estado de persecución a las ideas legítimas, democráticas y no violentas", apostilló.

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Maillo ha censurado esas manifestaciones de Puigdemont porque en España "uno puede decir lo que quiera" y "votar a quien estime oportuno". En su opinión, otra cosa "bien distinta" es "hacer las cosas por las bravas", "ponerse la ley por montera" y "no cumplir las resoluciones judiciales".

"Otra cosa bien distinta es ser un prófugo de la Justicia y estar en Bruselas mientras los compañeros en la cárcel. Eso sí es cuestión de pedir explicaciones", ha aseverado, para añadir que el expresidente catalán lo que tiene que hacer es volver a España, "tomar posesión de su acta de diputado" y "someterse al veredicto de lo que decidan los jueces". "No sé por qué tiene miedo a venir a España. Es incomprensible salvo que sea plenamente consciente de que ha incumplido las leyes y las resoluciones judiciales", ha apostillado,

TENDRÁ QUE DAR UN PASO SI QUIERE FORMAR GOBIERNO

En este sentido, ha criticado que Puigdemont siga con su "la misma matraca de siempre" de que en España se persigue a la gente por sus ideas cuando "siempre" ha habido independentistas en Cataluña. A su juicio, se trata de las "las misma mentiras y falsedades de siempre" y lo saben "todo el mundo", tanto en la Unión Europea como en el resto de países.

Al ser preguntado si el Gobierno de Mariano Rajoy va a facilitar su regreso, Maillo ha dicho que eso no depende del Ejecutivo sino de la "exclusiva voluntad" de Puigdemont, quien se ha presentado a las elecciones catalanas y, por lo tanto, si quiere formar gobierno tras los resultados de Junts per Catalunya "tendrá que dar algún paso". Según ha recalcado, no se puede gobernar ni ser presidente "desde el exilio".

En cuanto a si Mariano Rajoy hablará con Puigdemont si consigue ser investido, el responsable de Organización del PP ha indicado que el Gobierno siempre ha dicho que está dispuesto a dialogar "dentro de la ley" y ha pedido "no adelantar acontecimientos" porque hay que ver cuál es el discurso que se va a plantear ante el futuro en el Parlamento catalán.

SALIDA DE EMPRESAS DE CATALUÑA

En este punto, ha calificado de "error" que la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no haya sido "capaz" de abrir una ronda de contactos con los demás partidos y sentarse a hablar tras haber ganado las catalanas, dado que, a su juicio, "hay que estar preparado para cualquier escenario", máxime tras las "disensiones" entre ERC y Puigdemont. A su entender, lo que no puede hacer Ciudadanos es "esconderse".

Después de que el Círculo de Empresarios haya alertado de una nueva oleada de salida de empresas de Cataluña tras las elecciones, Maillo ha dicho que eso sería "una mala noticia" y ha señalado que eso dependerá del Gobierno que se forme en Cataluña y las decisiones que tome. A su entender, si ese nuevo Ejecutivo autonómico vuelve a plantear un "desafío secesionista" como hoja de ruta sería "muy triste" y "perjudicial" para Cataluña.