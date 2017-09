El PSOE pide que Dastis explique las causas para no firmar el tratado de armas nucleares

El PSOE ha pedido hoy la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, para que explique las razones por las que España no firmará la próxima semana en la ONU el tratado de prohibición de armas nucleares.

Fuentes diplomáticas han confirmado que España no suscribirá este acuerdo porque se debe a sus países socios y aliados, y al considerar que no es el momento de plantear este tipo de tratados de carácter idealista frente a otros como el Tratado de No Proliferación (TNP) que sí ha suscrito España.

El TNP (1968) pretende frenar el acceso a la bomba atómica de nuevos países y compromete a los poseedores de la misma a reducir sus arsenales.

Las mismas fuentes han señalado que España está absolutamente comprometida contra las armas nucleares

Entre los firmantes del nuevo tratado no figurarán las potencias que se supone poseen armas nucleares como EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia, y la OTAN no está de acuerdo en que sus miembros lo suscriban.

El portavoz socialista en la comisión de Asuntos Exteriores, Ignacio Sánchez Amor, ha solicitado la comparecencia de Dastis ante la comisión de Exteriores de la Cámara baja para que también explique por qué no ha cumplido con el acuerdo del Congreso de los Diputados en el que se le instaba a participar activamente en las conferencias de la ONU relacionadas con la elaboración de dicho tratado".

El pasado junio, a instancias de una iniciativa socialista, el Congreso aprobó en la Comisión de Asuntos Exteriores apoyar la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que iniciaba el camino a la prohibición de las armas nucleares, e instaba al Gobierno a "apoyar y liderar la voluntad de avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarme con la aprobación de un Tratado de Prohibición de las armas nucleares", acuerdo incumplido por el Ejecutivo del PP al no firmar el Tratado de la ONU.