PSOE tacha de "disparate" la ley del referéndum y acusa al Gobierno catalán de actuar con "parámetros de una dictadura"

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha tachado de "disparate" el proyecto de ley presentada por el Gobierno catalán y los partidos independentistas para regular la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre, al mismo tiempo que ha acusado al Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont de actuar bajo "parámetros absolutamente propios de una dictadura".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la magistrada en servicios especiales ha cargado contra la Generalitat catalana por la "escenificación" de presentar este proyecto de ley en "un teatro": "Las leyes se presentan en el Parlamento", ha recalcado, subrayando que "ir a un teatro es una falta de respeto" hacia los catalanes.

Debido a que hasta el momento la ley del referéndum solo ha sido presentada en un acto, ha explicado Robles, el Estado no pude recurrirla todavía. Robles ha recalcado que los independentistas van a "dilatar al máximo" la formalización de ese proyecto de ley, que hasta ahora solo se conoce a través de "una puesta en escena".

"NO SE PUEDE RECURRIR UNA OBRA DE TEATRO"

Según ha defendido, la Abogacía del Estado debe defender el "ordenamiento jurídico" pero "no se puede recurrir una obra de teatro". Así, ha apuntado que el Estado "tiene que tener la cabeza fría" y "mucha responsabilidad" ya que "no puede rebajarse al nivel" de personas que "van a un teatro a actuar": "El Estado tiene que tener solidez y actuar con arreglo a derecho" y "no ser como estas personas que hacen representaciones teatrales", ha subrayado.

Para Robles, el Ejecutivo catalán se mueve bajo "parámetros propios de una dictadura", por lo que ha defendido la necesidad de que los ciudadanos catalanes exijan "responsabilidad" al Ejecutivo catalán, al que ha afeado que diga que la ley del referéndum "está por encima de la Constitución española".

"Desde el punto de vista jurídico es un disparate, y desde el político un sin sentido", ha manifestado sobre el proyecto de ley, admitiendo su "preocupación" por los pasos dados por Puigdemont y por su intención de "saltarse" la norma "más alta" del rango normativo.

PSOE "SIEMPRE" EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD

Por otro lado, de cara a la reunión que mantendrán este jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Robles ha insistido en que el líder socialista reiterará que la postura del partido es "estar siempre defendiendo la legalidad". En este sentido, ha aseverado que el PSOE "nunca apoyará un referéndum unilateral" de independencia.

Así, ha vuelto a defender una reforma constitucional "pactada y consensuada" en sentido federal para dar solución al conflicto catalán al mismo tiempo que ha pedido al Gobierno del PP que "no se ponga de perfil" y debe dar soluciones por que es "su obligación".

Para Robles, las soluciones deben apoyarse en el "diálogo" y no deben ser medidas "represoras". De hecho, sobre la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna para frenar a los independentistas, la diputada socialista ha destacado que el Gobierno puede poner en marcha "otra serie de medidas" antes de esa.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, si el PSOE hubiera estado en el Gobierno, no se estaría dando la situación actual en Cataluña. Además, ha afeado al Ejecutivo de Rajoy que esté "todo el día demonizando" a los miembros del Gobierno catalán mientras que pacta con ellos en el Congreso, como por ejemplo para sacar adelante el decreto ley de la estiba con la abstención del PDeCAT. "¿Por qué unas cosas se negocian y otras no?", ha cuestionado.