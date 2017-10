Podem: El PP "hace el ridículo" porque no hay declaración independencia

El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha afirmado hoy que el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "hacen el ridículo" al querer aplicar el artículo 155 de la Constitución puesto que el presidente catalán, Carles Puigdemont, afirma que "no hay declaración de independencia".

Según ha indicado Fachin en unas declaraciones en el Parlament, "estamos viendo una partida de ajedrez epistolar entre los gobiernos del Estado y la Generalitat, cuando la mejor manera de abordar un problema es sentarse delante de una mesa y hablar para resolverlo".

El líder de Podem ha dicho con ironía que "parece que el Gobierno del PP tiene incomprensión lectora, porque en la carta de Puigdemont se dice claramente que no se ha declarado la independencia".

"Aplicar el artículo 155 lo único que hará es empeorar las cosas -ha advertido- porque, si alguien piensa que apretando un botón en el Senado va a ponerse por encima de la inmensa mayoría de la sociedad catalana, es que o bien está muy equivocado, o intenta engañarnos a todos".

Albano Dante Fachin ha anticipado, en este sentido, que "los que apuestan por el 155 se van a encontrar, no sólo con la oposición del independentismo, sino también de Podem y de la inmensa mayoría de la sociedad catalana, que no tolerará un ataque contra el autogobierno y sus instituciones".

Podem se ha mostrado, en este sentido, favorable a construir "un frente" para rechazar las medidas que comporte la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Los ciudadanos lo que esperan es una foto en la que se vea las dos partes que tienen disputas sentarse delante de una mesa y solucionarlas", ha apuntado.

También ha insistido en que "Puigdemont afirma con bastante claridad que no se ha aprobado una declaración de independencia, por lo que Rajoy tendría que dejar de hacer el ridículo y ponerse a hablar, además de dejar de imponer medidas represivas".

Según Fachin, "resulta muy preocupante que mientras que Amnistía Internacional está denunciando que en España hay presos políticos, el secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, se dedique a hacer de 'chico de los recados' de Mariano Rajoy en Europa".

Sobre los siguientes pasos a dar desde el Parlament, ha explicado que CSQEP está a la espera de que los grupos independentistas "se aclaren" porque "parece que no saben exactamente lo que quieren hacer".

"Nosotros, evidentemente, no estamos aquí para apoyar hojas de ruta independentistas y, si nos presentan una declaración unilateral de independencia para ser votada, no lo podremos dar apoyo -ha matizado-, aunque creemos que deberíamos trabajar para que haya un marco común en el que los independentistas y los que no lo somos podamos rechazar conjuntamente las imposiciones del Gobierno del PP".